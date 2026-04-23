La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó de manera categórica que el reciente nombramiento del ministro de Defensa responda a una cuota política de su agrupación, y reiteró que su partido no forma parte del gobierno del presidente José María Balcázar.

“Descarto tajantemente que el ministro de Defensa sea una cuota de Fuerza Popular. Fuerza Popular no participa de forma alguna del gobierno del señor Balcázar, no lo ha hecho en las últimas décadas” , señaló.

En esa línea, precisó que el actual titular del sector no es militante de su partido y explicó que su designación estaría vinculada a su experiencia previa en el Ministerio de Defensa.

“Él ha trabajado en algún momento con la congresista Rosángela Barbarán, pero [...] venía trabajando como jefe de gabinete en el sector Defensa y me imagino que por eso ha sido convocado ”, indicó.

Fujimori añadió que, en caso se le hubiera consultado sobre la eventual incorporación de un militante de Fuerza Popular al Ejecutivo, habría rechazado dicha posibilidad. “ Si fuese militante del partido y me hubiesen consultado, hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos nosotros a ser gobierno”, sostuvo.

En otro momento, la candidata se refirió a recientes hechos de violencia en la campaña electoral y expresó su rechazo a las agresiones contra postulantes. En ese contexto, hizo un llamado a desarrollar una contienda sin ataques físicos ni verbales, a fin de que la ciudadanía pueda evaluar las propuestas.

Asimismo, abordó el tema de las movilizaciones ciudadanas, señalando que se trata de un derecho, pero remarcó la importancia de esperar los pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones respecto a los pedidos en curso que podrían definir el escenario electoral. “Estamos a pocos días de conocer el resultado final”, afirmó.

Finalmente, sobre una eventual moción de censura en el actual contexto político, indicó que no considera pertinente promover cambios en el gobierno durante la segunda vuelta. En ese sentido, pidió mantener la calma y permitir que el proceso electoral continúe su curso.