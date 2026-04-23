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Fujimori descarta vínculo político de Fuerza Popular con designación en Defensa. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)
Fujimori descarta vínculo político de Fuerza Popular con designación en Defensa. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descartó de manera categórica que el reciente nombramiento del ministro de Defensa responda a una cuota política de su agrupación, y reiteró que su partido no forma parte del gobierno del presidente José María Balcázar.

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