Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, expresó su respaldo al pueblo de Venezuela luego de los potentes sismos registrados el pasado 24 de junio, en publicaciones por redes sociales donde envió sus condolencias a los ciudadanos afectados por el desastre natural que ha dejado, según balances oficiales, un saldo de 164 fallecidos y 971 heridos.

En su mensaje, Fujimori dijo que acompaña a las familias que atraviesan momentos de angustia e incertidumbre debido a la tragedia. Asimismo, elevó oraciones por todos los damnificados y por el personal que, con valentía, participa en las labores de búsqueda y salvamento.

Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia. Elevo mis oraciones por todos los afectados y por… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 25, 2026

El desastre sísmico en Venezuela consistió en un fenómeno de “doblete sísmico” ocurrido alrededor de las 6:00 p.m. del miércoles. Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 con epicentros localizados en el centro de Venezuela, afectando principalmente a las zonas costeras y la capital.

Emergencia y daños estructurales en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional tras reportar el colapso de edificios en al menos seis estados. Entre las regiones más golpeadas se encuentran La Guaira, declarada zona de desastre natural, y Caracas, donde se registraron derrumbes en múltiples parroquias y fallas en los servicios básicos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú activó protocolos para monitorear la situación de los ciudadanos peruanos residentes en las jurisdicciones impactadas. La Cancillería informó que, según los reportes de su sección de intereses en Caracas, hasta el momento no se registran connacionales afectados por la actividad sísmica.

El Gobierno peruano también extendió un ofrecimiento formal de ayuda humanitaria para colaborar en las necesidades urgentes derivadas de la catástrofe. Esta disposición se suma a la de otros líderes regionales y organismos internacionales que han movilizado equipos de rescate especializados hacia el territorio venezolano para las tareas de remoción de escombros.

Actualmente, las operaciones de auxilio continúan en las estructuras destruidas mientras se han contabilizado más de 20 réplicas de los eventos principales. Las autoridades locales mantienen la suspensión de actividades escolares y no esenciales para facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia en las zonas críticas.