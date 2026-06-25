Keiko Fujimori se pronunció el jueves en la noche para enviar su solidaridad a Venezuela. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori se pronunció el jueves en la noche para enviar su solidaridad a Venezuela. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, expresó su respaldo al pueblo de Venezuela luego de los potentes sismos registrados el pasado 24 de junio, en publicaciones por redes sociales donde envió sus condolencias a los ciudadanos afectados por el desastre natural que ha dejado, según balances oficiales, un saldo de 164 fallecidos y 971 heridos.

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