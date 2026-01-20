La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su bancada esperará que el mandatario José Jerí brinde las explicaciones sobre sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang en la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 21 de enero.

En entrevista con el podcast “Edición especial” de Diego Acuña, indicó que no especulará sobre lo que podría pasar por Jerí Oré y expresó su mortificación de que la agenda nacional esté marcada por su reunión “poco transparente” y “a escondidas”.

“No quiero especular, con responsabilidad vamos a esperar el día de mañana que él acuda a la Comisión de Fiscalización, conteste todas las preguntas y dé las explicaciones del caso”, expresó.

“Como peruana tengo que expresar mi preocupación, mi mortificación de que nuevamente hoy los temas que se analizan sean las reuniones del presidente, en este caso en un chifa, a escondidas, poco transparente, en vez de estar debatiendo los temas de fondo, de seguridad y que aquejan a todos los peruanos”, agregó.

Fujimori Higuchi dijo confiar que el mandatario pueda dar las explicaciones sobre sus reuniones y que de acuerdo a ello, su grupo político en el Parlamento “podrá tomar otras decisiones”.

Como se recuerda, la Comisión de Fiscalización convocó a su décima sesión extraordinaria para el miércoles 21 a las 2 p.m. en modalidad semipresencial con un único punto en su agenda: recibir a José Jerí para declarar y aclarar los reportajes periodísticos que lo involucran “en atención al oficio” que remitió pidiendo que sea citado.

Los cuestionamientos contra el mandatario se intensificaron tras revelarse encuentros con Yang los días 26 de diciembre en un restaurante del distrito de San Borja y el 6 de enero en un establecimiento comercial en el Cercado de Lima. Ninguna de estas citas fue consignada en el registro oficial de actividades de la Presidencia de la República.

Estos dos eventos son los principales temas que serán preguntados a Jerí Oré este miércoles. Fiscalización le preguntará que informe sobre fecha, hora, lugar exacto de estos dos encuentros; así como los temas tratados, la relación de personas que loa acompañaron e informe las razones por las cuales la cita no fue registrada oficialmente.

La solicitud de José Jerí para presentarse en el Congreso coincide con la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.