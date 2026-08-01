Poder Ejecutivo nombra a Marissa Palomino como secretaria general del Despacho Presidencial. (Foto: Andina)
Poder Ejecutivo nombra a Marissa Palomino como secretaria general del Despacho Presidencial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Marissa Carla Palomino Bonilla como nueva secretaria general del Despacho Presidencial, mediante la Resolución Suprema N.º 247-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La disposición lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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