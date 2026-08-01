El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Marissa Carla Palomino Bonilla como nueva secretaria general del Despacho Presidencial, mediante la Resolución Suprema N.º 247-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La disposición lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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El nombramiento se produce luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Alonso Tenorio Trigoso, quien se desempeñaba como secretario general del Despacho Presidencial.

La salida de Tenorio fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 246-2026-PCM, también publicada en El Peruano. En dicha resolución, el Ejecutivo le expresa su agradecimiento por los servicios prestados durante el tiempo que ejerció el cargo.

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Con esta designación, el Gobierno concreta un nuevo cambio en la Secretaría General del Despacho Presidencial, como parte de los ajustes en los cargos de confianza de la Presidencia de la República.

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