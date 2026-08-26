Keiko Fujimori reiteró en evento para conmemorar al adulto mayor que recibió el Ejecutivo con cifras terribles. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)
Keiko Fujimori reiteró en evento para conmemorar al adulto mayor que recibió el Ejecutivo con cifras terribles. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, conmemoró hoy en Palacio de Gobierno el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor y reiteró que están trabajando para mejorar este rubro y otros sectores porque han recibido el Ejecutivo con “cifras terribles”.

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