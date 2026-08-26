La presidenta de la República, Keiko Fujimori, conmemoró hoy en Palacio de Gobierno el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor y reiteró que están trabajando para mejorar este rubro y otros sectores porque han recibido el Ejecutivo con “cifras terribles”.

Durante su alocución, la mandataria se refirió al estado crítico de la economía nacional tras asumir el cargo. “Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, enfatizó.

Esta festividad nacional rinde homenaje a la contribución histórica de los ciudadanos de la tercera edad en el desarrollo del país. El evento oficial de este 26 de agosto se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la jefa de Estado y diversos invitados en el Patio de Honor.

Keiko Fujimori reiteró en evento para conmemorar al adulto mayor que recibió el Ejecutivo con cifras terribles. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)

Keiko Fujimori reiteró en evento para conmemorar al adulto mayor que recibió el Ejecutivo con cifras terribles. (Fotos: Mario Zapata / @photo.gec)

Keiko Fujimori remarcó en su discurso que el pago mensual a los jubilados representa un deber legal del Estado y no una dádiva gubernamental. Según la mandataria, la sociedad peruana tiene la obligación moral de asegurar tranquilidad económica a quienes aportaron activamente durante su vida laboral.

Al acto oficial asistieron el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y diversos representantes del sector previsional. En la ceremonia, el Ejecutivo brindó un reconocimiento especial a tres ciudadanos centenarios por su trayectoria de vida y su aporte constante a la nación.

La jefa de Estado saludó las presentaciones artísticas que organizaron los beneficiarios durante la jornada festiva en el patio de honor.

Keiko Fujimori anuncia mejoras para adultos mayores

Como principal medida, Keiko Fujimori anunció la duplicación de los locales del programa Yuyaq Casa del Pensionista a partir del próximo año. Estos centros de atención, que actualmente suman doce en ocho regiones del país, aumentarán a veinticuatro sedes para expandir los talleres de envejecimiento activo.

Asimismo, Fujimori detalló que el presupuesto público contemplará un incremento progresivo de las pensiones y la ampliación de la cobertura de Pensión 65. Esta mejora económica para los jubilados, coordinada previamente con el Ministerio de Economía, iniciará de manera efectiva en el transcurso del año 2027.