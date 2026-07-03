Keiko Fujimori presenta oficina de presidenta electa con Miguel Torres y Marco Vinelli. (Keiko Fujimori)
Keiko Fujimori presenta oficina de presidenta electa con Miguel Torres y Marco Vinelli. (Keiko Fujimori)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta electa tras la segunda vuelta y proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseguró que desde ahora se enfocarán en el proceso de transferencia para poder asumir el cargo el 28 de julio con conocimiento de cuáles son las necesidades y prioridades del país.

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