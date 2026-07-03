Keiko Fujimori, presidenta electa tras la segunda vuelta y proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseguró que desde ahora se enfocarán en el proceso de transferencia para poder asumir el cargo el 28 de julio con conocimiento de cuáles son las necesidades y prioridades del país.

“Hoy comienza una nueva etapa para el Perú, una etapa de responsabilidad, de diálogo y de resultados, una etapa para recuperar la confianza en nuestras instituciones y volver a poner el Estado al servicio de las personas”, dijo ante la prensa en su primer pronunciamiento público tras la proclamación del JNE.

En ese sentido, pidió mirar hacia delante para construir un “país más seguro, próspero y unido” y agradeció a quienes votaron por ella y a quienes no, pero que aseguró “esperan que el próximo gobierno esté a la altura de los desafíos que enfrenta el Perú”.

“Hoy cerramos la etapa electoral y si bien la asunción de mando es el 28 de julio, todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia”, aseguró.

Keiko Fujimori dijo que no esperará para resolver los problemas del país y empezará a tomar decisiones, por lo que dijo que puso en funcionamiento la “Oficina de la Presidenta Electa”, acompañada por Miguel Torres, miembro de su plancha presidencial; y Marco Vinelli como jefe del equipo de transferencia de Gobierno con la misión de “ordenar el proceso de transición” para que al asumir el gobierno sepa con claridad dónde actuar primero.

“Lo que funciona y beneficia al país, debe preservarse sin importar quién lo inició, ese será un principio de nuestro gobierno. Construir sobre lo bueno y corregir, y corregir todo aquello que no ha funcionado”, comentó Keiko Fujimori antes de insistir en el lema de campaña de “orden”, lo que manifestó que el Perú necesita recuperarla en las calles, instituciones y el Estado.