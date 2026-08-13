Keiko Fujimori comentó que no conversó con el general PNP Arriola sobre Vladimir Cerrón. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori comentó que no conversó con el general PNP Arriola sobre Vladimir Cerrón. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta de la República, dijo que no recibió información alguna sobre el general PNP Óscar Arriola sobre las operaciones de búsqueda de Vladimir Cerrón cuando era buscado por la justicia, luego que este último reapareciera en público luego que se anulara su prisión preventiva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.