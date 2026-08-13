Keiko Fujimori, presidenta de la República, dijo que no recibió información alguna sobre el general PNP Óscar Arriola sobre las operaciones de búsqueda de Vladimir Cerrón cuando era buscado por la justicia, luego que este último reapareciera en público luego que se anulara su prisión preventiva.

En declaraciones a la prensa desde Tumbes, fue consultada si es que el comandante general de la Policía le había hecho algún comentario sobre la búsqueda de Cerrón Rojas, contra quien se revocaron las órdenes de búsqueda luego que el Tribunal Constitucional declarara nula su prisión preventiva en el proceso que se le seguía por presunto lavado de activos.

“Yo no he hablado con el Gral. Arriola sobre la situación del señor Cerrón. Han habido varios gobiernos y serán esos gobiernos durante esos tres años los que tendrán que responder. Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente la justicia dando la cara que es lo que yo siempre he hecho”, indicó.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón permaneció en la clandestinidad desde octubre del 2023, cuando se le condenó a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. Posteriormente, instancias superiores y el Tribunal Constitucional anularon sus sentencias y las resoluciones de prisión preventiva que tenía en su contra.

Vladimir Cerrón reaparece en público

Vladimir Cerrón, excandidato presidencial y dirigente de Perú Libre, reapareció este 13 de agosto en un evento por el aniversario de su agrupación política y aseguró que estuvo siempre en el territorio peruano pero sin apoyo de la Policía Nacional ni de autoridades de gobiernos como el de Dina Boluarte.

“Siempre he permanecido en territorio peruano como lo he manifestado y en eso siempre se ha dado información precisa de parte de congresistas, del partido y de mi persona”. Esta reaparición se da en un contexto marcado por recientes fallos a su favor emitidos por el Tribunal Constitucional.

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La situación legal de Cerrón cambió recientemente luego de que el Tribunal Constitucional anulara, el pasado 3 de julio, la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

“Yo nada tengo que ver con la policía, no he tenido ninguna protección de entes policiales, entes mediáticos ni entes jurídicos. Esto ha sido prácticamente una conspiración sistemática a espaldas del partido”, explicó.