La excandidata presidencial, Keiko Fujimori, señaló este lunes que está dispuesta a reunirse con el presidente Pedro Castillo, si este le hace una invitación formal. La lideresa de Fuerza Popular recordó que siempre que un mandatario la ha convocado a dialogar ella ha aceptado.

“Sí (me reuniría con Castillo), yo no me niego a esa posibilidad, cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar siempre he asistido a ello”, señaló en RPP.

Sobre el diálogo con el Ejecutivo mencionó que la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular acudió el vocero de su bancada Nano Guerra García.

“Nosotros entendemos que tiene que haber diálogo, esperamos que el gobierno de Castillo (lo haga), en las cosas fundamentales como es la lucha contra la pandemia, la llegada de vacunas y en temas económicos”, comentó, a la vez que consideró que hay mensajes contradictorios del gobierno que “generan mucha preocupación”.

También señaló que luego de reconocer la elección de Castillo como presidente decidió no participar en las movilizaciones contra el gobierno y a favor de la vacancia del presidente.

Mencionó que sí saluda el activismo político, sobre todo “porque vemos que hay una intención (del gobierno) de mantener su plan radical, sus intenciones de tener ministros (...), bueno ya se retiró el canciller que ha sido un guerrillero, pero todavía hay muchas alertas que nos preocupan”.

Además, reiteró que sí reconoce a Castillo como presidente: “Yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República, espero escuche el sentir de las mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años. Lo he saludado públicamente en la conferencia donde reconocí los resultados”.

Keiko Fujimori acudió estas mañanas a los estudios de Radio Programas. (Foto: Renzo Salazar / GEC)

Indulto a Alberto Fujimori

Consultada si pediría el indulto para su padre al presidente Castillo, Keiko Fujimori mencionó que no ha conversado del tema con su familia ni con su padre, el expresidente Alberto Fujimori, pero dijo que como hija desea verlo en libertad.

También informó que días atrás conversó con el abogado de su progenitor, César Nakasaki, y señaló que está pendiente de resolverse un hábeas corpus que se presentó ante el Tribunal Constitucional buscando la libertad del exmandatario.

“Estamos a la espera de que se señale fecha, se elija al ponente y se pueda ver a través de la justicia constitucional la libertad de mi padre”, comentó.

No temo ir a la cárcel

Keko Fujimori también respondió que no teme volver a prisión como parte del proceso judicial en su contra por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht. “No (temo volver a prisión), estoy tranquila, serena, tratando de recuperar el tiempo con mis hijas, y sobre todo preocupada por lo que pueda pasar con nuestro país”, comentó.

Indicó que en el control de acusación que debe empezar a fin de mes como parte de su proceso judicial participará su abogada, mientras que ella estará dedicada al tema partidario, con miras a la participación de su agrupación en las próximas elecciones municipales y regionales, para “hacer un muro de contención frente al comunismo”.

