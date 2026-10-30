Keiko Fujimori inicia sus actividades en El Salvador este 30 de octubre con una visita a empresarios locales. (TVPerú)
Keiko Fujimori inicia sus actividades en El Salvador este 30 de octubre con una visita a empresarios locales. (TVPerú)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, invitó a empresarios de El Salvador a que inviertan en el Perú debido a sus indicadores económicos y a la estabilidad política que le genera la bicameralidad del Congreso. Esto, durante un evento oficial en el que participó esta mañana durante su visita a este país.

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