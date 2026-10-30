La presidenta de la República, Keiko Fujimori, invitó a empresarios de El Salvador a que inviertan en el Perú debido a sus indicadores económicos y a la estabilidad política que le genera la bicameralidad del Congreso. Esto, durante un evento oficial en el que participó esta mañana durante su visita a este país.

“Tenemos esta mirada de mucha apertura. Queremos aquí entre El Salvador y Perú firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), estamos en ese proceso, estamos encaminados, de los 19 capítulos ya 14 están resueltos, pero no quiero que esperen a que esté, desde ya los invito a invertir”, expresó este martes.

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La mandataria comentó que el Perú ha recorrido dos caminos: uno económico en el que le ha ido bastante bien. “Pero la política ha sido un poquito inestable en los últimos años, pero aquí quiero que sepan que se han tomado medidas correctivas para darle más estabilidad política al Perú”.

Fujimori destacó la implementación de la bicameralidad en el Parlamento luego de 33 años. “Viendo todos los cambios de presidentes en nuestro propio grupo político cambiamos nuestra postura de defender la unicameralidad y lograr que finalmente el Perú tenga dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto va a generar una gran estabilidad política”.

También resaltó la ubicación geográfica del país en el centro de la costa sudamericana, lo que lo convierte en un hub para llegar al resto de la región, además de facilidades para inversiones como las obras por impuestos.

Este foro comercial incluye sesiones de trabajo con destacados gremios empresariales salvadoreños y peruanos para evaluar nuevas oportunidades de negocio e inversión. La actividad es parte fundamental de la agenda gubernamental oficial de la presidenta peruana.

Keiko Fujimori estuvo acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y de Salud, Luis Dyer, además de la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce. También estuvieron presentes el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, de la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Leticia Escobar.

Keiko Fujimori se reunión con Nayib Bukele

La agenda de trabajo de Keiko Fujimori comenzó el 29 de octubre con una visita de inspección al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un penal de máxima seguridad salvadoreño. Posteriormente, el presidente Nayib Bukele la recibió en la Casa Presidencial de la capital salvadoreña.

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Ambos gobernantes mantuvieron una reunión privada en la sede de gobierno y luego encabezaron una sesión de trabajo ampliada junto a sus respectivos ministros de Estado. En la misma jornada, ambos mandatarios suscribieron una declaración conjunta y firmaron importantes acuerdos bilaterales en materias de seguridad, salud, educación, justicia y turismo.