Keiko Fujimori: “Lamentamos que Rafael López Aliaga se haya aliado con la izquierda y los caviares y se haya producido la censura”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko se pronunció contra Rafael López Aliaga. Foto: captura
Por Redacción EC

Desde Tumbes, la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la moción de censura presentada por el Congreso de la República contra el ahora expresidente de la República, José Jerí, tras una votación que quedó con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

