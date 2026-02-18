Keiko Fujimori: “Lamentamos que RLA se haya aliado con la izquierda y los caviares y se haya producido la censura”

Desde Tumbes, la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la moción de censura presentada por el Congreso de la República contra el ahora expresidente de la República, José Jerí, tras una votación que quedó con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

“El Perú no quiere caos, quiere orden. En Fuerza Popular tenemos 20 congresistas. Lamentamos que Rafael López Aliaga de Renovación Popular se haya aliado con la izquierda y los caviares y se haya producido la censura del presidente José Jerí”, indicó.

La candidata presidencial reafirmó su posición y la de su partido de estar en contra de la censura.

“La atención está centrada en un tema político, cuando deberíamos estar conversando y discutiendo en las necesidades básicas del Perú. En algunas horas la banca de Fuerza Popular hará el anuncio correspondiente”, sostuvo a los medios.

Como se recuerda, José Jerí fue destituido por el Congreso a tan solo cuatro meses y una semana de haber asumido la Presidencia de la República. Ello con el voto a favor de 75 parlamentarios, del cargo, entre los que no se incluyeron la bancada de Fuerza Popular. Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo entre diciembre y enero último con Zhihua Yang, dueño del Salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado, y otros empresarios de origen chino.

Antes de la votación, Keiko Fujimori, anunció que su agrupación no respaldaría la moción de censura contra Jerí debido a la cercanía de las elecciones presidenciales. “No seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”, indicó.