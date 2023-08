La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, “que se ubique” y afirmó que su propuesta para convocar a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política que reemplace a la de 1993 no va.

Durante el encuentro anual de capacitación e integración de su bancada, la excandidata presidencial insistió que la misión de su grupo político en el Congreso es ser un “muro de contención” contra el populismo y contra la izquierda radical.

Asimismo, Fujimori Higuchi indicó que si bien el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) integra la Mesa Directiva de ese poder del Estado, eso no cambiará la correlación de fuerzas.

“A propósito de eso, justo hoy ha estado Vladimir Cerrón en el Congreso de la República promoviendo un proyecto de ley buscando la Asamblea Constituyente. Desde acá y con toda la bancada y los dirigentes del partido, le decimos al señor Cerrón primero que se ubique”, expresó.

“El hecho que tenga un espacio en la segunda vicepresidencia no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y Fuerza Popular va a seguir defendiendo la Constitución de 1993, que este año cumple 30 años de vigencia. Le decimos no a la izquierda radical y sus intenciones de llevar al Perú al abismo, eso no lo vamos a permitir”, agregó.

Declaraciones de Keiko Fujimori sobre Vladimir Cerrón. (Video: Fuerza Popular)

Como se recuerda, Vladimir Cerrón manifestó este viernes que presentarán un nuevo proyecto de ley para insistir en la asamblea constituyente, a pesar de que la iniciativa no cuente con el respaldo de la mayoría del Congreso de la República.

MIRA AQUÍ: Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza se enfrentan en Twitter por candidatura de Perú Libre en lista de la derecha

“La asamblea constituyente es un proceso que se tiene que poner a debate en la ciudadanía. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley que siga poniendo en debate hasta que algún día cambie la correlación de fuerzas”, aseguró ante la prensa.

Cerrón Rojas, quien participó en una ceremonia por el Día de Bolivia, en el Cercado de Lima, por invitación de la embajada de dicho país, respondió así cuando se le consultó sobre la falta de votos suficientes para promover una nueva constitución.

“No hay ningún problema (que no haya suficientes votos). Es que la asamblea constituyente no solo se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir no del parlamento oficial, sino del extraoficial que es el pueblo”, insistió.