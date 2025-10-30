Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, negó que su situación jurídica tenga alguna relación con los anuncios sobre su posible precandidatura a la presidencial de la República.
Esto, a su llegada a Trujillo este jueves para el evento partidario donde, según adelantó el congresista Ernesto Bustamante, Fujimori anunciará oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República junto al resto de su plancha, así como postulantes al Senado y cámara de diputados.
Newsletter Mientras Tanto
LEE: Caso Cocteles: Las opciones que evalúan Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán para beneficiarse con el fallo del TC
“No, mis temas legales son totalmente distintos a mis temas políticos. Lo que corresponde ahora es que la sala de apelaciones se pronuncie. No puedo hacer mayor comentario al respecto, simplemente esperar”, dijo cuando se le preguntó si la inhibición de un juez influyó en su demora en anunciar su precandidatura.
Esto, en alusión al caso del magistrado Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien se inhibió de resolver la aplicación del fallo del Tribunal Constitucional en el proceso contra Fujimori y Fuerza Popular.
La decisión fue emitida el 27 de octubre, luego que se difundiera por medios de comunicación una fotografía suya junto a César Acuña, de Alianza Para el Progreso.
Keiko Fujimori evitó hacer comentarios sobre la formalización de su precandidatura como presidenta de la República en las elecciones internas de Fuerza Popular y dijo que los anuncios electorales para el 2026 se harán esta tarde.
TE PUEDE INTERESAR
- Martín Vizcarra fracasa en intento de anular su juicio y tribunal programa los alegatos finales previos a la sentencia
- Keiko Fujimori perfila una cuarta postulación a la Presidencia: ¿Irá al Senado? ¿Cómo llega a esta elección? ¿Y cuál es su real objetivo?
- Rafael López Aliaga en campaña: sus primeras propuestas y el dilema de competir por la Presidencia y al Senado
- Aldo Mariátegui: “Velasco ejerció una dictadura absoluta, su gobierno fue devastador”
- Susy Díaz declina postular como diputada al Congreso con Somos Perú por “temas personales”
Contenido sugerido
Contenido GEC