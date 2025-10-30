Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, negó que su situación jurídica tenga alguna relación con los anuncios sobre su posible precandidatura a la presidencial de la República.

Esto, a su llegada a Trujillo este jueves para el evento partidario donde, según adelantó el congresista Ernesto Bustamante, Fujimori anunciará oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República junto al resto de su plancha, así como postulantes al Senado y cámara de diputados.

“No, mis temas legales son totalmente distintos a mis temas políticos. Lo que corresponde ahora es que la sala de apelaciones se pronuncie. No puedo hacer mayor comentario al respecto, simplemente esperar”, dijo cuando se le preguntó si la inhibición de un juez influyó en su demora en anunciar su precandidatura.

Esto, en alusión al caso del magistrado Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien se inhibió de resolver la aplicación del fallo del Tribunal Constitucional en el proceso contra Fujimori y Fuerza Popular.

La decisión fue emitida el 27 de octubre, luego que se difundiera por medios de comunicación una fotografía suya junto a César Acuña, de Alianza Para el Progreso.

Keiko Fujimori evitó hacer comentarios sobre la formalización de su precandidatura como presidenta de la República en las elecciones internas de Fuerza Popular y dijo que los anuncios electorales para el 2026 se harán esta tarde.