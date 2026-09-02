Keiko Fujimori negó vínculos con el asesor argentino Fernando Cerimedo. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori negó vínculos con el asesor argentino Fernando Cerimedo. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori descartó ante la prensa cualquier vínculo personal o durante su reciente campaña a la cabeza de Fuerza Popular con el estratega argentino Fernando Cerimedo, arrestado recientemente en Bolivia.

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