La presidenta Keiko Fujimori descartó ante la prensa cualquier vínculo personal o durante su reciente campaña a la cabeza de Fuerza Popular con el estratega argentino Fernando Cerimedo, arrestado recientemente en Bolivia.

“Yo puedo señalar con claridad que el señor Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral, ni en primera ni en segunda vuelta. No tengo relación ni personal ni laboral. No la he tenido ni la tengo”, aseveró la jefa de Estado.

El exasesor del Gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)

Fernando Cerimedo asesoró campañas presidenciales en América Latina, que incluyen la del argentino Javier Milei, el brasileño Jair Bolsonaro y el boliviano Rodrigo Paz. Asimismo, diversos sectores políticos de Honduras exigen investigaciones sobre su grado de influencia en los comicios de ese país.

Al consultarle sobre los motivos del viaje del Fernando Cerimedo al Perú, Fujimori deslindó toda responsabilidad por las acciones individuales del detenido. “Su presencia en el Perú, no sé a qué corresponde, habría que preguntarle a él”.

Ante la insistencia de los periodistas locales sobre si existe un conocimiento previo entre ambos, Keiko Fujimori minimizó cualquier tipo de contacto pasado con el estratega. “Seguramente lo habré saludado en algún sitio pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él”, insistió antes de retirarse del lugar.

Detención preventiva y cargos contra Fernando Cerimedo en Bolivia

El publicista argentino Fernando Cerimedo cumple prisión preventiva en el penal de Palmasola tras una orden judicial dictada por las autoridades de Bolivia. La policía boliviana arrestó al asesor en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando pretendía abordar un vuelo de retorno a la ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía imputó al estratega por el delito de tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado el pasado diecisiete de agosto. La víctima recibió tres impactos de bala en la puerta de un hotel en la ciudad de Santa Cruz.

El investigado también afronta procesos penales adicionales por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con el narcotráfico. Además, un juez dictó una segunda orden de detención de seis meses en su contra que agrava su situación legal en el país altiplánico.