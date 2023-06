La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el actual Congreso de la República no tiene legitimidad para aprobar el retorno a la bicameralidad en ese poder del Estado.

En entrevista con “Panorama”, indicó que la “pésima imagen” del Poder Legislativo debe hacer reflexionar a todas las bancadas si este es el momento para crear la Cámara de Senadores.

“En ese análisis, en esa crítica creo que podríamos analizar el tema de la bicameralidad. Esa pésima imagen debería hacer reflexionar a todos los demás grupos si es que este es el momento y si es que este es el Congreso que tiene la legitimidad para crear una cámara adicional. Pienso que no [tiene legitimidad]”, expresó.

Sobre la decisión de Fuerza Popular de apoyar la candidatura de Josué Gutiérrez para la Defensoría del Pueblo , Fujimori Higuchi indicó que se decantaba por Delia Muñoz y si bien respeta la decisión de la bancada, no la comparte.

“Algunos grupos políticos, incluidos algunos de derecha, vetaron la posibilidad de que la candidata Delia Muñoz entrara al Pleno. Para mí mi primera opción, y creo que hubiera sido una defensora de lujo, es la señora Delia Muñoz”, subrayó.

“La bancada votó a favor de los dos candidatos. Mi opinión personal: respeto la decisión, pero no la comparto”, agregó la excandidata presidencial.

Finalmente, Keiko Fujimori insistió en que aún no ha tomado una decisión sobre una posible cuarta postulación, aunque cuestionó las críticas, las que calificó de “machistas” y que atribuyó a quienes no han podido llegar a la segunda vuelta.

“He sido tajante en negar una candidatura si es que hubiese un adelanto de elecciones. Hacia futuro no he tomado una decisión al respecto ni la he analizado. Pero el solo hecho de negar que yo pueda participar o mi partido participe me parece discriminatorio y antidemocrático”, acotó.

“En su momento lo analizaré y tomaré en cuenta qué es lo mejor para nuestro país y también estratégicamente para el partido Fuerza Popular. Lo que no voy a aceptar son estos vetos machistas que con solo el hecho de que yo esté hablando de política entran en pánico y hablan”, sentenció.