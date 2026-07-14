La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este 14 de julio la visita oficial del embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Perú, Ibrahim Alalawi, en el local de Fuerza Popular, en el marco del proceso de transferencia de gobierno iniciado tras la proclamación de los resultados electorales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el transcurso de la reunión, el embajador entregó a Keiko Fujimori una misiva suscrita por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, donde manifestó sus felicitaciones por el triunfo obtenido en las urnas y expresó sus deseos de prosperidad para la nación peruana. Además abordaron la importancia de fortalecer los vínculos con este socio comercial estratégico del Medio Oriente.

Este acercamiento diplomático ocurre luego de que el Jurado Nacional de Elecciones oficializara, el pasado 3 de julio, la victoria de la líder de Fuerza Popular en los comicios presidenciales de 2026.

Desde la formalización de su elección, Keiko Fujimori ha mantenido una agenda de reuniones con diversos representantes internacionales en su despacho institucional. Estas actividades forman parte del periodo de transición previo a la asunción del mando supremo, programada para el próximo 28 de julio. En esta jornada también participaron otros integrantes de su equipo técnico para coordinar aspectos administrativos del traspaso.

Encuentro diplomático de Keiko Fujimori tras proclamación

Keiko Fujimori tras su proclamación puso en marcha la Oficina de la Presidenta Electa, dirigida por la propia Fujimori y un equipo liderado por Miguel Torres. Este grupo tiene la tarea de realizar un diagnóstico técnico de los ministerios y programas estatales antes de la toma de posesión del cargo.

Además de la visita emiratí, la líder política ha recibido saludos y comunicaciones de otros jefes de Estado y gobiernos de distintas regiones del mundo. Entre ellos destaca la correspondencia enviada por la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien calificó al Perú como un socio estratégico para la nación asiática. Estas interacciones buscan consolidar la legitimidad internacional del próximo gobierno y fomentar la atracción de futuras inversiones extranjeras.

Se informó que el cronograma electoral establece que Keiko recibirá sus credenciales oficiales por parte de las autoridades este 15 de julio.