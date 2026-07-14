Keiko Fujimori, presidenta electa, sostuvo reuniones en el local partidario de Fuerza Popular. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Keiko Fujimori, presidenta electa, sostuvo reuniones en el local partidario de Fuerza Popular. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este 14 de julio la visita oficial del embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Perú, Ibrahim Alalawi, en el local de Fuerza Popular, en el marco del proceso de transferencia de gobierno iniciado tras la proclamación de los resultados electorales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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