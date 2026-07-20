Alcaldes de Piura se reunieron con Keiko Fujimori en sus oficinas de San Isidro. (Foto: Captura Canal N)
Alcaldes de Piura se reunieron con Keiko Fujimori en sus oficinas de San Isidro. (Foto: Captura Canal N)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este lunes 20 de julio, en sus oficinas de San Isidro, a un grupo de alcaldes provinciales de Piura para abordar las acciones que se adoptarán con miras a la llegada del Fenómeno El Niño.

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