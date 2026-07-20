La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este lunes 20 de julio, en sus oficinas de San Isidro, a un grupo de alcaldes provinciales de Piura para abordar las acciones que se adoptarán con miras a la llegada del Fenómeno El Niño.

Durante la reunión, las autoridades locales plantearon la necesidad de asegurar recursos para proyectos en marcha y reforzar la capacidad de respuesta frente a la temporada de lluvias.

Al término del encuentro, el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, informó que uno de los compromisos alcanzados es impulsar un decreto que permita financiar la continuidad de obras que actualmente se ejecutan en las provincias, pero que aún no reciben las transferencias de recursos por parte de los sectores del Estado.

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Keiko Fujimori se reunió con los alcaldes provinciales de Piura, para dialogar respecto a la llegada del fenómeno El Niño



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“Se va a trabajar un decreto que permita incluir el presupuesto para las continuidades, es decir, proyectos que están en ejecución en nuestras provincias y que lamentablemente no reciben la transferencia por parte de los sectores, priorizando los proyectos relacionados con agua y saneamiento. Estamos preocupados por el inminente periodo lluvioso que se acerca, pero nos vamos contentos y satisfechos de que Piura, como región, va a recibir la atención que necesita”, señaló.

El burgomaestre agregó que un segundo decreto estaría orientado a garantizar el financiamiento para la contratación de operarios de maquinaria pesada y la adquisición de combustible, con el objetivo de fortalecer las labores de prevención y respuesta ante eventuales emergencias provocadas por las lluvias.

Por su parte, el alcalde provincial de Huancabamba, Hernán Lizana, indicó que durante la reunión solicitaron que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y adelantó que Keiko Fujimori les comunicó que Piura sería una de las primeras regiones que visitará una vez iniciada su gestión, luego de un viaje previsto a Junín.

“Le hemos planteado que las cosas que vengan sean ya no discursos, sino cosas reales. Va a priorizar, después de Junín, la visita a Piura”, manifestó el alcalde.

La reunión forma parte de la agenda que viene desarrollando la presidenta electa con autoridades y representantes de distintos sectores, de cara al inicio de su gobierno.