Cinco alcaldes distritales de diferentes zonas de Lima y el Callao, como Carlos Bruce y Carlos Canales, se reunieron este 17 de julio con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su despacho ubicado en San Isidro, en el que es un nuevo día de las rondas de conversaciones que sostiene la lideresa de Fuerza Popular antes de asumir el cargo el 28 de julio.

Durante la mañana, llegaron en diferentes momentos al local partidario los burgomaestres de Santiago de Surco, Carlos Bruce; Alexander Callán, de Bellavista; Luis de la Matta, de Breña; Eduardo Bless de San Miguel; y Carlos Canales, de Miraflores.

Carlos Bruce, Luis de la Matta, Alexander Callán y Eduardo Bless se reunieron con Keiko Fujimori. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

Carlos Bruce, Luis de la Matta, Alexander Callán y Eduardo Bless se reunieron con Keiko Fujimori. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

“Estamos viendo una presienta muy proactiva, muy ejecutiva, que comprende rápidamente el sentido de los temas que se plantean y eso ha hecho que sea una reunión muy rápida y muy efectiva”, comentó Carlos Bruce, quien busca ser candidato a la alcaldía de Lima en los comicios de octubre.

El alcalde de Surco dijo que la mandataria electa expresó su sorpresa al escuchar algunos problemas distritales que no han podido ser resueltos y los cuales dijo que atenderá “apenas tenga una posición en Palacio”. “Creo que nos vamos muy motivados y con mucha esperanza que el país empiece a cambiar, se empiecen a tomar decisiones y entremos a una etapa de nuestra democracia con estabilidad y progreso”.

Carlos Canales, de Miraflores, también destacó su sentimiento de esperanza por el gobierno de Fujimori “después de las crisis que hemos tenido los últimos diez años. Eso significa una presidenta que viene con las puertas abiertas para escucharnos, esa amplitud de invitarnos a todos los alcaldes (...) Eso nos da muchísima esperanza porque esperamos cinco años de un gobierno sólido con puertas abiertas y soluciones”.

Carlos Bruce, Luis de la Matta, Alexander Callán y Eduardo Bless se reunieron con Keiko Fujimori. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

Keiko Fujimori recibió a los cinco alcaldes, de forma similar a como lo hizo en la víspera con representantes de los municipios de Lima Norte.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión de trabajo con los alcaldes de Lima Norte para dialogar sobre las principales necesidades de sus distritos.



Durante el encuentro, se reafirmó la voluntad de mantener una coordinación permanente entre el próximo Gobierno… pic.twitter.com/nPMMieoc7A — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 17, 2026

En estas reuniones, donde también han participado embajadores, funcionarios y líderes de diversos partidos políticos y excandidatos presidenciales, Keiko Fujimori se reúne a puertas cerradas para dialogar sobre diferentes temas en citas que son difundidas por la Oficina de Presidenta Electa.