Cinco alcaldes distritales, incluyendo a Carlos Bruce y Carlos Canales, se reunieron con Keiko Fujimori. (TV Perú)
Cinco alcaldes distritales, incluyendo a Carlos Bruce y Carlos Canales, se reunieron con Keiko Fujimori. (TV Perú)
Por Redacción EC

Cinco alcaldes distritales de diferentes zonas de Lima y el Callao, como Carlos Bruce y Carlos Canales, se reunieron este 17 de julio con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en su despacho ubicado en San Isidro, en el que es un nuevo día de las rondas de conversaciones que sostiene la lideresa de Fuerza Popular antes de asumir el cargo el 28 de julio.

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