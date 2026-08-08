La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno para evaluar acciones conjuntas entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y el sistema de justicia.

En la sesión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto a los titulares del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. Asimismo, asistieron la fiscal suprema Patricia Benavides y otras autoridades de la administración de justicia, quienes evaluaron un diagnóstico sobre la operatividad del Ministerio Público frente al crimen.

Este diálogo se enmarca en la evaluación que hace el Gobierno para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el patrullaje de calles y el transporte público, entre otras medidas que solicitarán a través del pedido de facultades legislativas.

Según informó el Despacho Presidencial, Keiko Fujimori enfatizó la importancia de la articulación institucional para garantizar que los delincuentes reciban sanciones efectivas en prisión. La mandataria señaló que el Gobierno actuará como un aliado del sistema de justicia, comprometiéndose a facilitar los recursos necesarios para agilizar los procesos legales. Además, adelantó que próximamente se reunirá con la presidencia del Poder Judicial para continuar con este proceso de coordinación.

#NotaInformativa📄| El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, participó en la reunión de trabajo liderada por la presidenta Keiko Fujimori con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para articular acciones frente a la criminalidad y fortalecer el sistema de… pic.twitter.com/NwAmHfnQUa — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) August 8, 2026

La presidenta confirmó que el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República una solicitud de delegación de facultades legislativas. Este paquete normativo contempla ejes estratégicos centrados en el combate directo a la criminalidad, la gestión de riesgos frente al Fenómeno El Niño y la modernización de las instituciones estatales para mejorar su capacidad de respuesta operativa.

“Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, enfatizó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori en reunión con Tomás Gálvez, Patricia Benavides y el alto mando de la PNP liderado por Óscar Arriola. (Foto: Presidencia)

Mientras tanto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presentó un análisis sobre la situación actual del Ministerio Público y la importancia del fortalecimiento institucional. El magistrado calificó la gestión liderada por la presidenta como esperanzadora y manifestó su disposición para impulsar un trabajo coordinado con el Ejecutivo que permita enfrentar con celeridad la inseguridad y la criminalidad en el territorio nacional.

Sobre pedido de facultades legislativas

Horas antes, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, precisó este sábado que aún no se ha definido una fecha para el inicio del despliegue militar en las zonas urbanas porque esto depende directamente de la aprobación del paquete legislativo por parte del Parlamento, ya que la intervención militar requiere de un marco legal específico mediante decretos legislativos.

Belaunde indicó que el Gobierno se encuentra actualmente definiendo la estrategia que delimitará el rol protagónico de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Según el ministro, la intervención se ejecutará bajo un modelo de fuerza combinada, respetando el mandato constitucional de la institución policial para el control del orden interno y garantizando que la participación castrense sea un soporte técnico y operativo.