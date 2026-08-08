Keiko Fujimori acompañada por Luis Galarreta recibe en Palacio de Gobierno a Tomás Gálvez y Patricia Benavides. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori acompañada por Luis Galarreta recibe en Palacio de Gobierno a Tomás Gálvez y Patricia Benavides. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno para evaluar acciones conjuntas entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y el sistema de justicia.

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