Keiko Fujimori mantiene sesiones de reuniones en San Isidro antes de su toma de mando. (Foto: Oficina de la Presidenta Electa)
Keiko Fujimori mantiene sesiones de reuniones en San Isidro antes de su toma de mando. (Foto: Oficina de la Presidenta Electa)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo este viernes una reunión de trabajo con representantes del Banco Mundial (BM) en su local partidario de San Isidro para evaluar diversas medidas técnicas para fortalecer el dinamismo de la economía nacional durante el próximo quinquenio. La cita es parte de las actividades oficiales previas a su toma de mando programada para este 28 de julio.

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