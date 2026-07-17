La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo este viernes una reunión de trabajo con representantes del Banco Mundial (BM) en su local partidario de San Isidro para evaluar diversas medidas técnicas para fortalecer el dinamismo de la economía nacional durante el próximo quinquenio. La cita es parte de las actividades oficiales previas a su toma de mando programada para este 28 de julio.

A la reunión asistieron Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, y Ariel Yépez, director para América Latina y el Caribe, Banco Mundial. También asistieron dos asistentes de esta organización internacional.

Esto ocurre durante el proceso de transición gubernamental tras la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Previamente, la futura jefa de Estado dialogó con directivos del Banco de Desarrollo de América Latina y con Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, así como excandidatos presidenciales y alcaldes de diferentes jurisdicciones.

Diálogo con el Banco Mundial y Keiko Fujimori

En la reunión que duró unos treinta minutos, los asistentes discutieron lineamientos estratégicos destinados a afianzar el crecimiento nacional de los próximos años.

Este encuentro es parte de la agenda oficial de actividades que ha sostenido la lideresa de Fuerza Popular en el local partidario de San Isidro luego de haber sido proclamada como presienta electa, y este 15 de julio haber recibido las credenciales en una ceremonia formal.

Previamente, en la mañana del viernes 17, Keiko Fujimori se reunió con los alcaldes distritales de Santiago de Surco, Carlos Bruce; Alexander Callán, de Bellavista; Luis de la Matta, de Breña; Eduardo Bless de San Miguel; y Carlos Canales, de Miraflores.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con alcaldes de Lima y Callao para abordar los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana y las acciones de prevención ante un eventual fenómeno de El Niño. pic.twitter.com/IBVJB3L7k3 — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 17, 2026

“Estamos viendo una presienta muy proactiva, muy ejecutiva, que comprende rápidamente el sentido de los temas que se plantean y eso ha hecho que sea una reunión muy rápida y muy efectiva”, comentó Carlos Bruce, quien busca ser candidato a la alcaldía de Lima en los comicios de octubre.