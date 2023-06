La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que todavía no ha tomado la decisión de ser candidata para las próximas elecciones presidenciales, a realizarse en el año 2026, y aclaró que como cualquier ciudadana tiene derecho a participar en los futuros comicios generales.

En una entrevista con el diario Trome, dijo sentirse “tranquila, contenta y agradecida” por el respaldo que recibió de la población en las anteriores tres oportunidades (2011, 2016 y 2021) en las que postuló a la Presidencia de la República.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, indicó la también excongresista.

Fujimori también agradeció a los dirigentes de Fuerza Popular por decir que ella es la candidata natural de ese partido para las próximas elecciones.

“Les agradezco. Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le ganan ni al panetón. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más me critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones. Como cualquier ciudadana tengo derecho a participar (en las elecciones) y esta decisión se tomará con el partido”, manifestó.

La excandidata dijo, además, que tiene la “conciencia tranquila” de haber hecho “todo lo humanamente posible” para derrotar a Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de 2021. Sobre el exmandatario, opinó que este se encuentra merecidamente en prisión por haber hecho un golpe de Estado. “Hay muchísimas denuncias que él tendrá que responder”, acotó.

Crítica a Dina Boluarte

Consultada sobre cuál sería su principal crítica a la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo creer que esta no se ha dado cuenta de la desesperación de las personas afectadas por la epidemia del dengue.

“Hay miles de personas que están siendo afectadas por el dengue y hasta hace pocos días hemos tenido una ministra de Salud que decía que acá no pasaba nada y que la responsabilidad era de los gobernadores regionales. Por favor, hay un ente rector que se encarga de la política de salud. En buena hora que ha presentado su renuncia y que todos los grupos en el Congreso expresaron su apoyo a una interpelación y a una posible censura”, señaló.