Keiko Fujimori saludó el restablecimiento de relaciones con México tras otorgar salvoconducto a Betssy Chávez. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori saludó el restablecimiento de relaciones con México tras otorgar salvoconducto a Betssy Chávez. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que no ven colores políticos al actuar en respeto a la institucionalidad, al comentar sobre la decisión de otorgar el salvoconducto que permitió a Betssy Chávez trasladarse a México, país donde recibió asilo luego de haber sido sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

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