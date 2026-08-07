La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que no ven colores políticos al actuar en respeto a la institucionalidad, al comentar sobre la decisión de otorgar el salvoconducto que permitió a Betssy Chávez trasladarse a México, país donde recibió asilo luego de haber sido sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado de Pedro Castillo.

En declaraciones a la prensa desde Junín, la mandataria aseguró que están actuando como un gobierno institucional que respeta el Estado de derecho y derecho internacional, por lo que correspondía otorgar el salvoconducto y permitir la salida del país de la excongresista y exministra.

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“De acuerdo al derecho internacional, correspondía y por eso hemos actuado de esa manera, que se le otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez. Aquí cuando se actúa de esta manera institucional, no se ven los colores políticos, uno actúa de acuerdo a la ley. Esto ha sido muy bien tomado por parte del Gobierno de México y creo que eso ha ayudado también a que estas relaciones se restablezcan”, comentó.

En esa línea, Keiko Fujimori dijo que están muy contentos por la recuperación de las relaciones diplomáticas con México ya que ese era uno de los objetivos que había expresado desde antes de asumir el cargo. Agregó que en los próximos días estarán nombrando a un embajador del Perú para México y que espera que dicho país anuncie a su embajador en este país. “Para nosotros eso es lo importante”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de pedir el regreso de Betssy Chávez, la jefa de Estado respondió que son conscientes de la postura de Claudia Sheinbaum en defensa de Pedro Castillo pese a su sentencia por el golpe de Estado. “Está en su derecho de tener esa postura. La postura del Gobierno es que el señor Pedro Castillo tiene una condena en primera instancia y respetamos los fueros del Poder Judicial. La posibilidad de un pedido de extradición está dentro de nuestras facultades. No la hemos evaluado todavía. Aquí lo importante es restablecer las relaciones entre los países”.

Salvoconducto de Betssy Chávez rumbo a México

El gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez y permitió su salida del país con destino a México este viernes 7 de agosto. Esta medida se formalizó simultáneamente con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, poniendo fin a una ruptura de nueve meses.

Chávez, quien permanecía refugiada en la sede diplomática mexicana en la capital, abordó un vuelo y partió hacia México en “estricto apego” a los artículos V y XII de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 como informó la Cancillería.

Betssy Chávez registra una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado de 2022.