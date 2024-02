Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular cuyo juicio por el caso Cocteles empezará en julio de este año, negó haber realizado algún tipo de coordinación con la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, contradiciendo así a Jaime Villanueva, quien aseguró que tenía contacto directo con la cúpula del partido fujimorista.

“Jamás ha habido un pedido ni directo ni indirecto ni a través de intermediarios. Yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho un pedido de esa naturaleza y su respuesta fue contundente: no tendría por qué hacerlo porque lo que he hecho es publicar un tuit, un pedido hecho abiertamente. No tendría por qué hacerlo de manera personal”, señaló este viernes a RPP.

Fujimori respondió así cuando se le preguntó por lo declarado por Villanueva ante la fiscalía por la investigación que involucra a Patricia Benavides, donde dijo que Martha Moyano era su contacto con la bancada Fuerza Popular y que esta última sostenía reuniones con la entonces fiscal de la Nación.

En esa línea, aseguró que confiaba en la palabra de Martha Moyano, quien negó las acusaciones hechas por Villanueva, y también rechazo que haya habido algún tipo de “canal directo” entre Benavides y la cúpula de Fuerza Popular como ella misma, o Luis Galarreta o Miguel Torres.

“Yo no la conozco, nunca he recibido una comunicación de parte de ella ni yo he enviado a ella alguna comunicación. Lo que ha habido es una reunión formal en la primera vicepresidencia del Congreso, donde ha estado el excongresista Nano Guerra, Miki Torres, Patricia Juárez. Ha sido una reunión abierta”, aseguró la excandidata presidencial.

Lamento profundamente la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Latinoamérica pierde a un demócrata con gran compromiso por el desarrollo de su país. Sin duda, su liderazgo le hará mucha falta a toda la región. Mis más sentidas condolencias a su familia y seres… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 6, 2024

A pesar de su negación de los dichos de Villanueva que involucran al partido fujimorista, pidió que el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actúen de oficio e investiguen estas versiones en los casos de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, también mencionados por el exasesor de Patricia Benavides.

“Lo que pedimos es que, frente a estos hechos, se tomen acciones. Espero que el Ministerio Público de oficio inicie las investigaciones y separe a ambos fiscales, tanto de Domingo Pérez como Rafael Vela”, exhortó.

“También espero que la JNJ actúe de oficio, abra una investigación y suspenda de los cargos a ambos fiscales de manera célere como lo hizo contra una exfiscal de la Nación”, agregó.

Keiko Fujimori también adelantó que están preparando medidas como pedir la nulidad de la investigación en su contra.

“Estamos preparando una serie de denuncias penales contra varias personas y no solo hablo de los dos fiscales y el señor Gorriti. También menciona a Pablo Sánchez. Creo que ellos tienen que esclarecer todos estos hechos”, comentó.