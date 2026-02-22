Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto: “Evaluaremos cada acción porque más allá del perfil, es la acción”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que evaluará cada acción de Hernando de Soto, luego de confirmarse que el economista aceptó ser el jefe del Gabinete Ministerial en el gobierno de transición del mandatario José María Balcázar.

En entrevista con el programa “Sin Medias Tintas” de Latina, indicó que si bien De Soto es un “buen técnico”, se deberá analizar la composición de su futuro gabinete porque, más allá del perfil, “lo importante es la acción”.

LEE MÁS: Denuncian que José María Balcázar publicó la tesis de su hijo como si fuese suya para postular a juez supremo

“Lo que hay que hacer es esperar. Lo conozco. Creo que es un buen técnico; sin embargo, hay que ver la estructura de todo el gabinete y evaluaremos cada acción porque acá lo importante, más allá del perfil, es la acción”, expresó.

Como se recuerda, a cuatro días de haber jurado como presidente, Palacio de Gobierno anunció que Hernando de Soto será el titular del Consejo de Ministros. Además, adelantó que la juramentación del Gabinete se realizará este martes 24 de febrero.

Según el comunicado, Balcázar sostuvo una reunión de trabajo para “definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso a esta gestión transitoria”.

Responde a López Aliaga

Keiko Fujimori también respondió a su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien afirmó que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos la está “asesorando” en la actual campaña electoral.

“Absolutamente falso, el señor Montesinos está en la cárcel y bien puesto en la cárcel”, dijo al señalar que el exalcalde de Lima viene realizando “actos y palabras de desesperación”, además de “ataques infundados”.

Reiteró que su bancada no votó por la censura de José Jerí como presidente del Congreso, incluso sabiendo que esto podía significar un “costo político” y porque la izquierda tiene “fuerza” en el Parlamento Nacional.

LEE MÁS: Designan a José Luis Torrico Huerta como secretario general del Despacho Presidencial

“Creo que lo que él busca es distraer la atención de la responsabilidad que no está queriendo asumir. Todo esto lo pudimos evitar, pero fue la bancada de Renovación Popular, ahora le diríamos Renovación Caviar, la que trabajó proactivamente para censurar al presidente Jerí. Hoy tenemos consecuencias que pueden ser terribles. Yo ya no voy a responder a sus insultos”, subrayó.