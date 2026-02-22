Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión de Hernando de Soto de ser el jefe del Gabinete Ministerial en el gobierno de transición de José María Balcázar. (Foto: GEC)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión de Hernando de Soto de ser el jefe del Gabinete Ministerial en el gobierno de transición de José María Balcázar. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que evaluará cada acción de Hernando de Soto, luego de confirmarse que el economista aceptó ser el jefe del Gabinete Ministerial en el gobierno de transición del mandatario José María Balcázar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto: “Evaluaremos cada acción porque más allá del perfil, es la acción”
Actualidad

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto: “Evaluaremos cada acción porque más allá del perfil, es la acción”

José María Balcázar fue abogado de dos sentenciados por abusar de menores: los detalles del registro del Poder Judicial
Política

José María Balcázar fue abogado de dos sentenciados por abusar de menores: los detalles del registro del Poder Judicial

José María Balcázar enfrentará dos juicios orales: ¿De qué se le acusa y es posible que sea juzgado ahora que ejerce la Presidencia?
Política

José María Balcázar enfrentará dos juicios orales: ¿De qué se le acusa y es posible que sea juzgado ahora que ejerce la Presidencia?

José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente
Política

José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente