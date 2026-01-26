La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que si se presenta un hecho delictivo de flagrancia en el caso del mandatario José Jerí, la postura de su partido y bancada sobre una posible censura o vacancia cambiará.

En declaraciones a los periodistas luego de presentar a los 42 candidatos de su agrupación política al Senado en Lurín, Fujimori Higuchi dijo esperar “mayor seriedad” de Jerí Oré al explicar sus reuniones no registradas con empresarios chinos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Más que una reunión, creo que habría que ver un hecho delictivo de flagrancia. Si es que vemos algo así, sin duda nuestra postura cambiará. Su corta edad no le ha jugado a su favor, lo que es lamentable porque hay jóvenes que tienen gran capacidad y han demostrado gran experiencia”, expresó.

“Esperamos mayor seriedad al momento de dar sus explicaciones”, agregó la lideresa del fujimorismo al referirse a la actitud de Jerí.

Días atrás Keiko Fujimori justificó la decisión que adoptó su partido y bancada en contra de la censura y vacancia del presidente José Jerí señalando que se necesita un “poquito de madurez”, a 11 semanas de las elecciones.

Como se recuerda, congresistas de las bancadas principalmente de izquierda completaron las 26 firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra el presidente por las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan de San Borja y de Market Capón, además de ser proveedor del Estado.

LEE MÁS: Keiko Fujimori justifica decisión de Fuerza Popular en contra de destitución de José Jerí

La moción -que ingresó la mañana del lunes 26 de enero al portal del Congreso- es impulsada por Segundo Montalvo (Perú Libre), con el apoyo de los colegas de su partido, así como de las bancadas Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial y Bloque Democrático Popular, así como no agrupados y Edwin Martínez de Acción Popular.

El pedido para destituir al mandatario se suma a las seis mociones de censura presentadas a lo largo de la semana pasada. En éstas últimas se busca apartar a Jerí en su calidad de presidente del Congreso que llegó a Palacio de Gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte.

LEE MÁS: Revelan que empresa relacionada al empresario chino Zhihua Yang ganó contrato con Palacio de Gobierno

Según una encuesta de Datum Internacional para América Televisión, difundida este domingo en “Cuarto Poder”, la aprobación de José Jerí continúa en un significativo descenso y cayó ahora al 41%, mientras que su desaprobación escaló al 49%.