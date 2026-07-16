Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal Peruana. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)
Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal Peruana. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori, llegó a la Conferencia Episcopal Peruana y mantuvo una reunión con monseñor Carlos García Camader, presidente de la conferencia.

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