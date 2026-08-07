Keiko Fujimori, presidenta de la República, estimó que la próxima semana el Gobierno tendrá listo el pedido de facultades legislativas que planean enviar al Parlamento para que sea debatido a nivel de las comisiones en diversos aspectos, sobre los cuales aseguró que los ministros estarán dispuestos a exponer ante los legisladores.

En declaraciones a la prensa desde Junín, explicó que el domingo pasado no hubo Consejo de Ministros y que el gabinete recién sesionó este miércoles, sin precisar los temas específicos que fueron tratados en esa fecha.

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“Calculo que en la próxima semana debe estar ya el texto por presentar al Congreso de la República y nosotros lo que esperamos es un debate amplio. Sabemos que, como es parte de la tradición, muchos de los ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias una vez que sean establecidas”, comentó.

En ese aspecto, Fujimori garantizó que el Ejecutivo estará dispuesto a atender los pedidos de explicaciones para sustentar su pedido de facultades, lo que espera sea recíproco desde el Legislativo.

“Ellos acudirán y explicarán también la gran parte de la visión de lo que queremos de cara a este pedido de facultades”, acotó para luego decir que de parte del Gobierno hay un buen ánimo. “También estoy viendo un buen ánimo por parte del Congreso de la República. Dejemos que los responsables políticos de ambos poderes puedan ponerse de acuerdo”, exhortó.

Específicamente al ser consultada sobre propuestas que se evaluarán en materia de seguridad ciudadana, Keiko Fujimori precisó que serán los ministros del Interior y de Defensa los que sustenten los pedidos de facultades en materia de recuperación del orden.

“Algunas medidas ya se han tomado en el Consejo de Ministros, como por ejemplo en las zonas periféricas de los penales van a ser reforzadas con miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Se está trabajando un tema integral y se hará el anuncio en los próximos días”, dijo la mandataria.