Keiko Fujimori espera que haya buenos ánimos para debatir pedido de facultades en las comisiones del Congreso. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori espera que haya buenos ánimos para debatir pedido de facultades en las comisiones del Congreso. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta de la República, estimó que la próxima semana el Gobierno tendrá listo el pedido de facultades legislativas que planean enviar al Parlamento para que sea debatido a nivel de las comisiones en diversos aspectos, sobre los cuales aseguró que los ministros estarán dispuestos a exponer ante los legisladores.

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