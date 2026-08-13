Keiko Fujimori, presidenta de la República, evitó confirmar o descartar si es que mantiene su respaldo al comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, ante los recientes casos de extorsiones y asesinatos que siguen ocurriendo en Lima luego de ella haber asumido el cargo de mandataria el 28 de julio.

Al ser consultada sobre la labor del titular de la PNP, la mandataria se limitó a decir que la labor de Arriola es evaluada por su despacho pero también por el ministro del Interior, César Astudillo. “Esa decisión va a depender no solo de mí sino también del ministro del Interior, con quien estamos en constante comunicación”.

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Fujimori aseguró que durante las dos semanas que lleva de gestión sí ha podido apreciar actuación de la policía y reiteró que mantiene su respaldo hacia las fuerzas del orden. “Por ahora hemos visto que ya hay resultados”, comentó al recordar una visita inopinada a una comisaría.

“Lo que vemos es una policía que está tomando acciones, que la vemos con un mayor respaldo no solo a la policía sino también a las Fuerzas Armadas”, señaló la jefa de Estado quien luego recordó que han convocado a un Consejo Nacional de Inteligencia para articular la labor de lucha contra la inseguridad.

Keiko Fujimori sobre convenio con el FBI

Keiko Fujimori, en otro momento, que el convenio de trabajo conjunto con el FBI de Estados Unidos no es para que el personal extranjero esté en las calles, sino solo de capacitación y preparación de policías peruanos.

“Es un convenio de capacitación, no para que ellos participen en operaciones en las calles. Es un convenio para preparar a algunos miembros de nuestra Policía Nacional lo cual saludamos y agradecemos y pedimos también que otras instituciones especializadas, todo lo que signifique preparación en información, apoyo tecnológico para nuestra PNP, siempre será bienvenida”, explicó.

En otro momento, Keiko Fujimori explicó que las protestas en regiones al sur del país por el alza de combustibles que afecta al sector transporte se debe a factores internacionales externos y que evaluarán medidas para mitigar este impacto económico.

“Sobre el tema de los combustibles sabemos que hace 5 meses es debido a la guerra que existe en otras partes del mundo, pues los precios de los combustibles lamentablemente han subido. Este Gobierno va a tomar cartas en el asunto y en los próximos días daremos algunas propuestas para poder aliviar la situación que está ocurriendo debido al alza”, aseguró.