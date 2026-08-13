Keiko Fujimori declaró ante la prensa desde Tumbes, donde fue a visitar varios sectores. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori declaró ante la prensa desde Tumbes, donde fue a visitar varios sectores. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta de la República, evitó confirmar o descartar si es que mantiene su respaldo al comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, ante los recientes casos de extorsiones y asesinatos que siguen ocurriendo en Lima luego de ella haber asumido el cargo de mandataria el 28 de julio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.