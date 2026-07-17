Keiko Fujimori envió mensaje al Libertas Forum en Madrid. (Oficina de la Presidenta Electa)
Keiko Fujimori envió mensaje al Libertas Forum en Madrid. (Oficina de la Presidenta Electa)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, envió un mensaje al Libertas Forum en Madrid, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE), donde enfatizó la importancia de fortalecer sus vínculos y unir las acciones con los países de Europa.

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