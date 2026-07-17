Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, envió un mensaje al Libertas Forum en Madrid, organizado por el Partido Popular Europeo (PPE), donde enfatizó la importancia de fortalecer sus vínculos y unir las acciones con los países de Europa.

A través de una mensaje grabado, la lideresa de Fuerza Popular envió un mensaje al foro donde “reafirmó el compromiso del Perú con la democracia y el fortalecimiento de la cooperación entre Europa e Iberoamérica”. Esto, según la publicación realizada por las cuentas de la Oficina de la Presidenta Electa.

“Les agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre cómo entiendo que deben proyectarse las relaciones entre Europa e Iberoamérica. El fortalecimiento de nuestros vínculos y la unidad de acción son hoy más necesarios que nunca”, mencionó Keiko Fujimori.

El foro internacional se desarrolló en la capital española en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario del PPE. Este encuentro reunió a representantes de más de 60 formaciones políticas de 42 países de Europa e Iberoamérica con el fin de debatir sobre la defensa de la democracia y las libertades fundamentales frente al auge de los populismos.

Mensaje de Keiko Fujimori en Madrid

El evento contó con la apertura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular español, y la participación de mandatarios como Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, y de forma virtual figuras de la oposición internacional como María Corina Machado, dirigente de Venezuela, y representantes de las disidencias democráticas de Cuba y Nicaragua.

“Nos unen una historia profunda, una herencia cultural compartida y un conjunto de principios y valores que, durante décadas, han permitido construir sociedades más libres, abiertas y prósperas”, indicó Keiko Fujimori en su mensaje difundido este 17 de julio.

Keiko Fujimori, a mediados de junio del 2026 y antes de su proclamación como mandataria electa, realizó un viaje al extranjero por temas familiares. Previamente, se había trasladado a España e Inglaterra para participar en actividades académicas.