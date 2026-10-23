La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió trabajar en unidad a las autoridades regionales y locales durante sus actividades oficiales en Arequipa y Moquegua. La jefa de Estado pidió a los gobernantes salientes y a los elegidos superar las diferencias partidarias para acelerar proyectos en el contexto del fenómeno El Niño.

“Somos conscientes que tenemos que trabajar en equipo, no importa por qué movimiento regional o por qué partido político hayan salido elegidos”, dijo este viernes al resaltar la articulación técnica entre instituciones públicas resolverá los problemas urgentes de las comunidades.

En el distrito arequipeño de Cerro Colorado, la presidenta inauguró sistemas de agua potable y alcantarillado. “El agua no solamente trae vida, el agua, al ser transparente, no tiene tinte político”, comentó.

Keiko Fujimori visita Arequipa y Moquegua

Keiko Fujimori hizo desde Arequipa hizo un llamado a trabajar en unidad con las autoridades locales y en todos los niveles del Ejecutivo. “Tenemos que volver a unirnos, trabajar los tres niveles de gobierno, esa es la única manera en que vamos a salir adelante”, exhortó.

Posteriormente, la jefa de Estado viajó a Moquegua para encabezar la puesta en marcha de una obra de electrificación rural. Los trabajos en las Pampas de Clemesí requirieron S/3 millones para conectar a 1540 pobladores a la red eléctrica.