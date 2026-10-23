Keiko Fujimori visitó Moquegua y Arequipa este viernes. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori visitó Moquegua y Arequipa este viernes. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió trabajar en unidad a las autoridades regionales y locales durante sus actividades oficiales en Arequipa y Moquegua. La jefa de Estado pidió a los gobernantes salientes y a los elegidos superar las diferencias partidarias para acelerar proyectos en el contexto del fenómeno El Niño.

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