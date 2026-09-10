Keiko Fujimori destacó el valor de ser parte del Escudo de las Américas junto a Marco Rubio. (Latina)
Keiko Fujimori destacó el valor de ser parte del Escudo de las Américas junto a Marco Rubio. (Latina)
Por Redacción EC

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori. Esta última, luego del diálogo, destacó el valor de que el Perú se sume a la iniciativa regional conocida como el Escudo de las Américas.

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