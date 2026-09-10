El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori. Esta última, luego del diálogo, destacó el valor de que el Perú se sume a la iniciativa regional conocida como el Escudo de las Américas.

“Ser parte del Escudo de las Américas nos va a permitir obtener información más rápida, actuar con más firmeza y, desde el Perú, actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorga”, explicó ante la prensa al culminar su cita con el funcionario estadounidense.

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El jefe de la diplomacia estadounidense culminó su diálogo privado con el canciller Carlos Espá para luego acudir al encuentro con Keiko Fujimori esta mañana. Los representantes de ambas naciones analizaron los mecanismos de cooperación bilateral e intercambio de inteligencia militar para combatir al crimen organizado transnacional.

Keiko Fujimori responde sobre autonomía tras reunión con Marco Rubio

Keiko Fujimori respondió sobre la autonomía del Perú y la posibilidad del ingreso de tropas estadounidenses al país y recordó que hay normas que regulan eso. “Sobre el ingreso de tropas, hay una ley específica en la Constitución. Cada vez que hay un ingreso de tropas a nuestro país, se pide un permiso especial al Congreso de la República y esto por supuesto se va a mantener. La soberanía del Perú está intacta. Aquí lo que vamos a recuperar es el orden, la tranquilidad y y la paz”.

Según Fujimori, en el Perú se sabe la importancia de luchar contra el terrorismo y de convocar a todas las naciones de forma internacional para luchar contra las organizaciones criminales. “El Perú ha enfrentado a Sendero Luminoso y al MRTA, dos grupos terroristas, logró derrotarlos pero eran grupos que trabajaban dentro del territorio peruano. Hoy la criminalidad organizada no ve las fronteras”.

Perú oficializó su incorporación formal al mecanismo de seguridad regional denominado Escudo de las Américas con la finalidad de reforzar la vigilancia en las fronteras nacionales. La iniciativa multilateral que promueve la administración de Washington busca articular respuestas conjuntas frente a las redes del narcotráfico y la minería ilegal.

Keiko Fujimori destaca apoyo de Estados Unidos ante fenómeno El Niño

La mandataria señaló que para el Perú es de “vital importancia saber que los Estados Unidos hoy tienen una mirada política en Latinoamérica”. Explicó que anteriores administraciones no le daban la importancia debida a la región.

Keiko Fujimori recibió a Marco Rubio en compañía del embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro; y el canciller Carlos Espá. La agenda de trabajo prioritario incluye la suscripción de convenios sobre asistencia técnica y acciones preventivas frente a las contingencias del fenómeno El Niño.

La presidenta peruana agradeció en ese sentido el apoyo ofrecido por EE.UU. a través de la coordinaciones de Bernie Navarro para que en febrero del 2027 se reciba al buque hospital USNS Comfort que cuenta con más de mil camas y equipos médicos. “Esto significará un gran alivio para la población del norte del país”. “Significa el verdadero valor que le están dando a estas relaciones bilaterales”.

La gira de Marco Rubio por países de Latinoamérica

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, inició su recorrido internacional esta semana mediante una visita oficial a la República de Colombia. En la ciudad de Barranquilla, el representante estadounidense sostuvo un encuentro de trabajo con el mandatario Abelardo de la Espriella para suscribir convenios sobre minerales críticos.

La gira diplomática continuó en Ecuador a través de una reunión bilateral entre Marco Rubio y el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Durante la jornada en Quito, la diplomacia norteamericana anunció la clasificación de bandas criminales locales como organizaciones terroristas.