Keiko Fujimori viajó a la provincia de Purús en Ucayali para supervisar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las comunidades nativas de la zona fronteriza. La mandataria durante su visita garantizó el restablecimiento inmediato de los vuelos cívicos y la culminación de la pista de aterrizaje local.

La comitiva oficial integró al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, junto a representantes del Poder Legislativo y autoridades regionales. Durante el acto público en Puerto Esperanza, la comitiva entregó más de tres toneladas de productos alimenticios gestionados por el Instituto Nacional de Defensa Civil.

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El viaje oficial responde a la solicitud directa formulada por el diputado de Juntos por el Perú, Oswar Cahuasaeri. La provincia amazónica no cuenta con vías de acceso terrestre y mantiene una dependencia absoluta del transporte aéreo para el traslado de pasajeros y alimentos.

Keiko Fujimori viaja con ministro Marco Vinelli y congresistas como el diputado de Juntos por el Perú de Ucayali, Oswar Cahuasaeri. (TVPerú)

En el aeródromo fronterizo, las autoridades evaluaron el estado técnico de las obras paralizadas y la urgente necesidad de mantenimiento en la pista. El estancamiento de los trabajos dificulta la evacuación de pacientes graves hacia Pucallpa y encarece los costos del flete comercial.

Anuncios de Keiko Fujimori en Purús

Keiko Fujimori anunció la realización de un estudio de factibilidad integral para determinar una alternativa de conectividad física permanente con el territorio nacional. Asimismo, prometió gestiones presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar los proyectos de inversión pública en la jurisdicción.

Líderes indígenas y pobladores locales expusieron solicitudes urgentes en materia de salud pública, abastecimiento continuo de energía eléctrica y seguridad en la frontera con Brasil. Del mismo modo, los dirigentes exigieron un régimen laboral con sueldos diferenciados para el personal médico y docente en la provincia.

Las autoridades del Ejecutivo e integrantes del Congreso realizaron un recorrido de inspección por las instalaciones del puesto de salud, la comisaría y la escuela primaria. Los funcionarios constataron las condiciones precarias del servicio médico y los problemas edilicios que afectan a los estudiantes locales.

La comitiva gubernamental concluyó la jornada oficial con el compromiso de canalizar los requerimientos técnicos mediante mesas de trabajo interministeriales. Las acciones para la reactivación de los vuelos cívicos permanentes iniciarán en coordinación directa con la Fuerza Aérea del Perú.