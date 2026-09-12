Keiko Fujimori viaja con ministro Marco Vinelli y congresistas como el diputado de Juntos por el Perú de Ucayali, Oswar Cahuasaeri. (TVPerú)
Keiko Fujimori viaja con ministro Marco Vinelli y congresistas como el diputado de Juntos por el Perú de Ucayali, Oswar Cahuasaeri. (TVPerú)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori viajó a la provincia de Purús en Ucayali para supervisar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las comunidades nativas de la zona fronteriza. La mandataria durante su visita garantizó el restablecimiento inmediato de los vuelos cívicos y la culminación de la pista de aterrizaje local.

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