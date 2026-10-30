Keiko Fujimori recorre instalaciones de colegio emblemático en San Salvador. (TVPerú)
Keiko Fujimori recorre instalaciones de colegio emblemático en San Salvador. (TVPerú)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó el Centro Escolar Marcelino García Flamenco en la localidad de Santa Tecla, San Salvador. La jefa de Estado recorrió la infraestructura junto a autoridades de ambas naciones como parte de su visita oficial a El Salvador.

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