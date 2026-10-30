La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó el Centro Escolar Marcelino García Flamenco en la localidad de Santa Tecla, San Salvador. La jefa de Estado recorrió la infraestructura junto a autoridades de ambas naciones como parte de su visita oficial a El Salvador.

La mandataria sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Trigueros. Durante la sesión, se abordó la modernización de la infraestructura escolar, el fortalecimiento de aprendizajes y la aplicación de la inteligencia artificial.

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La comitiva oficial del Perú estuvo integrada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y al director del Pronied, Pedro Morales. Ambos funcionarios acompañaron la inspección técnica por las distintas instalaciones con Keiko Fujimori.

Este centro educativo emblemático fue reinaugurado en mayo de este año como parte del programa gubernamental Dos Escuelas por Día. La infraestructura renovada dispone de aulas modernas, laboratorios especializados, equipamiento tecnológico de vanguardia y amplios espacios para actividades artísticas y recreativas.

Más adelante, como parte de su segundo día de actividades en El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori supervisó el funcionamiento de la plataforma tecnológica Doctor SV. Acompañaron a la mandataria el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, junto al ministro de Salud peruano, Luis Dyer, y delegados técnicos de ambas naciones.

La herramienta de telemedicina e inteligencia artificial comenzó sus operaciones en noviembre del 2025 para agilizar la atención médica a nivel nacional. El sistema suma más de un millón quinientos mil usuarios registrados, supera los dos millones de recetas digitales emitidas y registra un 98% de satisfacción.

Durante la jornada técnica, la comitiva oficial observó la expedición de diagnósticos virtuales y la distribución automatizada de medicamentos a domicilio. Posteriormente, las autoridades recorrieron el Hospital Nacional Especializado Rosales para evaluar los avances en la infraestructura sanitaria y la atención especializada.

Agenda de actividades de Keiko Fujimori en El Salvador

Las actividades oficiales de Keiko Fujimori en El Salvador comenzaron el 29 de octubre con una inspección al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La jefa de Estado observó los protocolos de máxima seguridad carcelaria para recoger iniciativas aplicables al sistema penitenciario peruano.

Posteriormente, el presidente Nayib Bukele recibió a la mandataria en la Casa Presidencial ubicada en San Salvador. Ambos gobernantes mantuvieron una reunión privada y suscribieron una declaración conjunta junto a convenios bilaterales en seguridad, salud, educación, justicia y turismo.

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Esta mañana, la presidenta participó en la inauguración de un encuentro empresarial entre El Salvador y Perú. La cita comercial reunió a destacados gremios económicos para promover inversiones estratégicas y evaluar la negociación de un tratado de libre comercio.