La presidenta electa Keiko Fujimori y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezan la ceremonia oficial por el 205º aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima en el Palacio Municipal.

En el acto solemne, el burgomaestre entregará la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz a Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Como se recuerda, en una ceremonia solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó hoy a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período gubernamental 2026-2031.

Durante la sesión, que se realizó en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, el JNE entregó también sus credenciales a Luis Galarreta (primer vicepresidente electo) y Miguel Torres (segundo vicepresidente electo).

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Fujimori Higuchi indicó que su gestión instaurará una nueva forma de gestionar el Estado y que gobernará “recorriendo el Perú, escuchando a su gente, verificando personalmente que los compromisos se cumplan, porque un gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por las soluciones que entrega”.

“Quiero anunciar que instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado. Cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar, cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances, porque gobernar significa rendir cuentas”, dijo en su discurso.

Keiko Fujimori subrayó que ha llegado el momento de “acelerar las decisiones” que el país viene esperando desde hace mucho tiempo, con orden, con responsabilidad, con eficiencia y, sobre todo, con sensibilidad humana.

La lideresa de Fuerza Popular también anunció que su primer Gabinete Ministerial será multipartidario y no tendrá en cuenta la militancia partidaria.

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“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une, significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio”, enfatizó.