La presidenta electa Keiko Fujimori recibió sus credenciales por parte del JNE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
La presidenta electa Keiko Fujimori recibió sus credenciales por parte del JNE. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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La presidenta electa Keiko Fujimori y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezan la ceremonia oficial por el 205º aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima en el Palacio Municipal.

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