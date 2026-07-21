La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep), para coordinar sobre la Misa de Acción de Gracias, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

A pedido de la mandataria electa, la ceremonia religiosa se realizará el jueves 30 de julio, debido a la necesidad primordial del nuevo Gobierno para coordinar acciones multisectoriales y atender las demandas urgentes del país como la lucha contra la criminalidad y la emergencia ante el Fenómeno El Niño.

En tal sentido, los representantes de la comunidad evangélica se mostraron de acuerdo con la medida para la organización de esta tradicional ceremonia que congrega a altas autoridades del Estado.

En la reunión participaron el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y Miguel Bardales, del Ministerio de Acción de Gracias, además de representantes evangélicos de Lima, Lima norte y la región San Martín.

LEE MÁS: Francis Allison visita a Keiko Fujimori y expresa respaldo a su próximo gobierno

“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención urgente, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas prontas y que por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30 (de julio)”, expresó.

“Por este año, y solo por este año, la ceremonia se va a realizar el 30 de julio, a las 9 de la mañana, en la Misión Carismática Internacional”, agregó Bardales en declaraciones a los periodistas.

LEE MÁS: Absalón Vásquez recibió credenciales de senador como accesitario de Rafael López Aliaga

El representante de las iglesias evangélicas detalló que también se ha cursado invitación para esa fecha a los diputados, senadores, alcaldes de diversas zonas del país y el Cuerpo Diplomático.

“El grueso de la asistencia va a ser los pastores, las pastoras, los líderes evangélicos que saben que la ceremonia de Acción de Gracias es el evento que congrega a toda la comunidad evangélica”, sentenció.