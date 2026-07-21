La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep), para coordinar sobre la Misa de Acción de Gracias, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.
A pedido de la mandataria electa, la ceremonia religiosa se realizará el jueves 30 de julio, debido a la necesidad primordial del nuevo Gobierno para coordinar acciones multisectoriales y atender las demandas urgentes del país como la lucha contra la criminalidad y la emergencia ante el Fenómeno El Niño.
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En tal sentido, los representantes de la comunidad evangélica se mostraron de acuerdo con la medida para la organización de esta tradicional ceremonia que congrega a altas autoridades del Estado.
En la reunión participaron el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y Miguel Bardales, del Ministerio de Acción de Gracias, además de representantes evangélicos de Lima, Lima norte y la región San Martín.
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“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención urgente, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas prontas y que por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30 (de julio)”, expresó.
“Por este año, y solo por este año, la ceremonia se va a realizar el 30 de julio, a las 9 de la mañana, en la Misión Carismática Internacional”, agregó Bardales en declaraciones a los periodistas.
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El representante de las iglesias evangélicas detalló que también se ha cursado invitación para esa fecha a los diputados, senadores, alcaldes de diversas zonas del país y el Cuerpo Diplomático.
“El grueso de la asistencia va a ser los pastores, las pastoras, los líderes evangélicos que saben que la ceremonia de Acción de Gracias es el evento que congrega a toda la comunidad evangélica”, sentenció.