La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep). (Foto: Difusión)
La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep). (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep), para coordinar sobre la Misa de Acción de Gracias, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

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