icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, asumirá el poder y ofrecerá su primer mensaje a la Nación este martes 28 de julio. La lideresa de Fuerza Popular- quien ganó la segunda vuelta al excongresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tras tres derrotas en las urnas entre el 2011 y 2021- dará un discurso que priorizará la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del fenómeno de El Niño (FEN).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.