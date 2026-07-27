Según indicaron fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular a El Comercio, Fujimori Higuchi tiene previsto que su discurso dure entre 45 minutos y 1 hora. Esto ya marca una diferencia con los mensajes a la Nación que dio Dina Boluarte (2022-2025) por Fiestas Patrias, que duraron más de tres horas. En el 2024, por ejemplo, le tomó poco más de 5 horas leer 79 páginas.

“El mensaje a la Nación va a durar poco más de 45 minutos, o 1 hora. No hace falta mucho más cuando ya dio un discurso el 15 de julio [cuando el JNE le dio su credencial]. La idea central es cómo tiene que ser un gobierno [que funciona] y lo qué se busca desde el nuevo Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, expresaron.

Las mismas fuentes adelantaron que la jefa de Estado electa va a realizar, al menos, seis anuncios sobre propuestas inmediatas en la lucha contra la criminalidad, la reactivación económica y la generación de empleo, el FEN, entre otras. Agregaron que aún está por definir si ese mismo día presenta un proyecto de delegación de facultades para legislar o si se lo deja al próximo primer ministro.

Respecto a la economía, otras fuentes mencionaron que la idea de Fujimori Higuchi no solo es mantener la política macro económica, sino también dar a conocer medidas concretas sobre cómo el crecimiento puede llegar a todos los ciudadanos.

“No es un discurso para hacer un listado de obras. Ella dará una visión sobre la oportunidad que tiene el país ahora que la economía mundial ha pasado del Atlántico al Pacífico. El Perú tiene la geolocalización estratégica y global”, complementaron.

También refirieron que la presidenta aún no tiene decidido si va a incluir en su mensaje a la Nación un balance profundo sobre cómo recibe el Estado de la administración de José María Balcázar, quien juró como mandatario en febrero último tras la censura a José Jerí por el llamado “chifagate”.

“Tampoco hay que perder el tiempo. Lo que se quiere decir son las medidas que se van a tomar para recuperar el Estado, que se encuentra en una situación catastrófica”, mencionaron.

La noche del último miércoles, Fujimori Higuchi calificó como “catastrófico” el Estado que hereda.

De cara a los ciudadanos del sur y de la sierra norte y central, donde Fuerza Popular obtuvo una votación menor a la de Juntos por el Perú, la jefa de Estado electa contempla anunciar el refuerzo de las políticas de los programas sociales.

Fujimori Higuchi ya tiene listo un borrador de su discurso, pero aún este no se encuentra cerrado.

“Los discursos están vivos hasta la última versión. Ya hay un borrador y, por ello, se sabe el tiempo, la estructura y las propuestas que llega. Pero no está cerrado. Keiko Fujimori es una política que lee y relee sus discursos con un lapicero en la mano”, acotaron.

Un balance y su proyecto a futuro

El politólogo Gonzalo Banda consideró que si Fujimori Higuchi ha adelantado que encuentra el Estado en crisis y que ha leído los informes de sus comisiones de transferencia debe precisar la situación crítica. “Es presupuestal, es fiscal, es de planificación o de ministerios que no tienen el personal capaz. Y, además, a quiénes puede afectar más, a los estudiantes, trabajadores o jubilados. En el Perú, la crisis casi siempre está vinculada a la economía”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Banda recordó que los discursos de los últimos presidentes en el Perú han sido “piezas de museo”, mientras en otros países, los mandatarios entrantes aprovechan para decirle al país cómo reciben el gobierno y cómo quieren dejar el Perú, una vez que concluyan sus cinco años de mandato.

“Y sí, sería un error [no hacer un balance], luego ella puede asumir los pasivos, si no dice nada, asume que todo va bien”, subrayó.

Banda también remarcó que, en su primer discurso, la presidenta de la República electa frente al Congreso debe detallar qué propuestas de su campaña son las que va a priorizar y cómo las hará efectivas.

“Ella ha hablado de orden y de mano dura. ¿Qué significa esto en el combate contra el crimen organizado? Seguro va a pedir delegación de facultades en seguridad. ¿Y qué medidas concretas y distintas va a tomar respecto a sus antecesores? Ya todos han declarado estado de emergencia en Lima. ¿Qué es lo diferente? Esto es un punto muy importante”, manifestó.

El analista político consideró que cuando Fujimori Higuchi habla de “orden”, parece referirse a “la protección del estatus quo más que a una reinvención de la estrategia” para frenar la inseguridad.

Banda, además, indicó que el discurso debe contar con gestos para acercarse a los ciudadanos del sur.

“Ella no va a ser presidenta solo de Lima y de la costa norte del país. El mensaje es importante para ver cómo se va a desarrollar con los sectores de la ciudadanía que desconfían de su gobierno. El fujimorismo ha hablado de ver para adelante y de la reconciliación, pero esta solo se alcanza cuando hay reparación y justicia”, expresó.

De otro lado, refirió que ante los resultados de la elección de las mesas directivas del Senado y de la cámara de diputados, donde Fuerza Popular no obtuvo la conducción de esta última, Fujimori Higuchi “tiene que entender que este no es el momento para entrar con la pierna en alto”.

“Si quieren tener el Senado, a la cámara baja, va a tener mucho poder. La política peruana puede comenzar a funcionar más con un bloque opositor si es que la cámara responde al sentido de la votación de la gente y quien ha dirimido es Jorge Nieto con bastante naturalidad. Entonces, Keiko Fujimori va a tener una relación más difícil [de lo que preveía] con el Congreso. Pero a largo plazo la gente no va a estar tan enfebrecida contra ella”, concluyó.

Objetivos claros y medibles

El analista político Jeffrey Radzinsky dijo que los mayores problemas, según las últimas encuestas, son la inseguridad ciudadana, la corrupción y la salud pública. Añadió que la ciudadanía espera un mensaje a la Nación, donde se anuncien medidas concretas, pero también plazos para el cumplimiento de estas.

En diálogo con este Diario, Radzinsky recordó que Fujimori Higuchi ha estado posicionada durante 15 años como un personaje poderoso en lo que respecta al manejo del Parlamento, pero ahora es “presidenta de todos los peruanos”. “Ya no solo dirige una bancada o un grupo mayoritario”, manifestó.

El director de GFP Consultores consideró que el gran reto de la nueva jefa de Estado es aproximarse a la opinión pública y establecer objetivos claros y medibles.

“Hablar sobre la inseguridad, la salud, la educación o la infraestructura es muy amplio y genérico y poco concreto. Se deben establecer objetivos medibles y muy concretos. Y, además, un hecho mucho más relevante es la conformación del Gabinete y las primeras acciones de este. La desconfianza en los políticos es muy grande”, refirió.

Radzinsky sostuvo que, a diferencia de la campaña electoral, donde vendes una agenda y una ilusión, en el gobierno se ejecutan los planes de acciones.

“Y le van a exigir rápidamente [resultados], toca darle unas semanas y meses, pero tiene que establecer no solo una visión de su gobierno, sino acciones concretas a corto plazo que puedan ser medibles en el primer semestre”, finalizó.