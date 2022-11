Celiz Vásquez, de 41 años, es médico cirujano desde marzo del 2010 por la Universidad Privada Antenor Orrego. Y, en el 2013 laboró como médico del Hospital José Soto Cadenillas de Chota (Cajamarca).

En el 2014, siendo director de la Dirección de Salud de la provincia de Chota, fue denunciado por presuntas irregularidades y diversos grupos y pobladores de Hualgayoc y Bambamarca exigieron su renuncia. No obstante, Celiz rechazó actos irregulares entonces.

En las Elecciones Generales del 2016, se postuló sin éxito como candidato para el Congreso de la República por la Región Cajamarca por Democracia Directa, partido vinculado al condenado expresidente regional cajamarquino Gregorio Santos.

De acuerdo a fotografías publicadas en Facebook, Celiz era cercano a Santos.

Los procesos

En setiembre el 2018, mientras desempeñaba el cargo de director regional de Salud de Cajamarca encargado, la Contraloría General de la República advirtió que no se estaba justificando adecuadamente el uso del combustible para los vehículos usados por la Diresa. Ello, comprometían de S/ 10 047.37, por concepto de pago de combustible correspondiente al mes de junio de 2018 y otros S/18, 070.54, por concepto de pago de combustible correspondiente al mes de julio de 2018; y otros meses más.

Así, el ente contralor halló que las fechas de los suministros no coincidía con los vales que debían llevar el control y por tanto no se habría justificado adecuadamente.

Según se presumía, los vehículos y el combustible habrían sido usado para el traslado hacia actividades políticas y que, incluso, se habría proveído de combustible a vehículos ajenos a la Diresa.

En ese momento, Celiz Vásquez rechazó que haya cometido irregularidadades en dicho el uso de combustible y cuestionó que la contraloría emitiera un informe sin antes pedir sus descargos o levantar las observaciones. Remarcó que el informe del ente fiscalizador no concluída nada y solo advertía riesgos.

“Nosotros, para que salga cada camioneta de la institución, necesita un plan o una invitación a dónde se va. Segundo, es una autorización a través de un memorándum y, tercero, hacen un informe de todas esas actividades que han hecho las camionetas”, señaló entonces a medios locales.

Ese mismo año, en diciembre, el Gobierno Regional Cajamarca abrió un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) contra Celiz Vásquez en calidad de director encargado de la Direccción Regional de Salud de Cajamarca por “realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública”.

Según el documento, el médico que hoy es jefe del Gabinete de Despacho del Minsa habría usado logística para desplazarse hacia una actividad donde realizó un discurso en donde se señala nombres de candidatos que se encontraban en contienda política.

Bienes y sociedades

En la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en el 2016, informó que poseía un inmueble valorizado en S/400.000.00 ubicado en La Victoria, Chiclayo. En el 2019, según Registros Públicos, hizo el pago al contado de S/ 110.000.00 por la compra del mismo inmueble junto a Briggitte Lizette Diaz Arteaga.

La Sunarp también tiene registrada la constitución de dos empresas en las que el actual jefe del Gabinete del despacho del Minsa participa como accionista Y, aunque no registra contratos con el Estado, la sociedad se encuentra activa.





Se trata de C & D SOMOS SALUD S.R.L., constituida en marzo del 2019 entre Celiz Vásquez con S/2.500 “en bienes no dinerarios, correspondiéndole 250 participaciones” y Briggitte Diaz Arteaga también con S/ 2.500.00 en bienes no dinerarios y obteniendo 250 en participaciones.

La sociedad tiene por objeto dedicarse a brindar servicios integrales por consulta externa de medicina general y especialidades médicas. También compra venta de insumos médicos, medicamentos y accesorios médico - quirúrgicos. Además de atención de emergencias y urgencias, servicios de laboratorio clínico, patología clínica, servicio de diagnóstico por imágenes (rayos X, ecografías, mamografía, densitometría ósea, tomografía, resonancia magnética y otros).





Antes de ello, junto a Luz Madeley de Dávila Díaz también conformó con la CORPORACION CRISTO OBRERO S.A.C.

El objeto social estaba orientado a la construcción de obras viales, infraestructura deportiva, proyectos de agua y desagüe, entre otros. La empresa tampoco está registrada como proveedora del Estado a la fecha.





El factor chotano

En el actual gobierno, personas provenientes de Chota y Cajamarca han ocupado importantes cargos. Meses atrás, el presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior Wolly Huerta nombraron al chotano Segundo Mejía Montenegro como Inspector General de la Policía.

José Luis Fernández Latorre, natural de Chota (Cajamarca), fue designado como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en setiembre del 2021.

En marzo del 2022 el chotano Nicolás Bustamante Coronado fue designado como ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo del prófugo Juan Silva. Sin embargo, fue removido dos meses después.

Auner Vásquez Cabrera, también de Chota, fue uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Castillo. Fue jefe del Gabinete Técnico de Asesores del Despacho Presidencial entre agosto y diciembre del 2021. Tras su salida fue designado como asesor del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Vásquez Cabrera es investigado como parte del “Gabinete en la sombra”, que formaría parte de la presunta red criminal que lideraría Castillo Terrones.