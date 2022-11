Muñoz es socia de Oriflame, de la que también es socio su esposo. Ambos se dedican a vender suplementos alimenticios, fragancias y cosméticos. Se conocieron en un gimnasio y empezaron su relación en el 2009, el mismo año en el que ella se afilió a Fuerza Popular. Se casaron el 30 de junio del 2020 en la Municipalidad de Miraflores. Su entonces asesor Alexei Toledo fue uno de los testigos de la boda. Y hoy, Toledo es otro de los sentenciados junto con los recordados congresistas ‘avengers’ Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Como se recuerda, a fines del 2017 Kenji Fujimori había negociado con PPK el indulto a su padre, el cual luego sería anulado por irregularidades según la Corte Suprema. La gracia presidencial desató una ola de protestas del antifujimorismo, de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, y de la propia hermana de Kenji, Keiko Fujimori. Tras el intenso rumor de compra de votos, la aparición de los videos grabados por el entonces congresista Moisés Mamani precipitó la renuncia de PPK. Pero los ‘mamanivideos’ no fueron los primeros videos protagonizados por Kenji.

El menor de los Fujimori fue el congresista más votado del 2011. “He’s a fuckin’ rockstar”, le dijo Mark Vito a una publicista de Keiko cuando vio el apoteósico recibimiento que tuvo en Huaycán durante ese cierre de campaña. “Se percibían los celos en un país machista”, recuerda la publicista. Solo era cuestión de tiempo: el video mataría a la joven estrella de la política. Pero era también demasiado tarde. Kenji había entrado a la política desde niño. Y siempre a través de las cámaras de TV. Después de todo vivió en el SIN con Keiko y Vladimiro Montesinos, allí donde todo se grababa. Su padre, además, se preocupó de llevarlo a sus viajes por la sierra y selva peruanas, siempre junto a sus geishas televisivas. También se encargó de soltar el rumor de su supuesto rol prestando un telescopio para la operación Chavín de Huántar. Y, claro, de promocionar su sentida despedida del comandante Valer en ceremonia oficial. La vida de Kenji siempre se ha contado desde una pantalla. Si hacemos ‘rewind’, desde su reciente sentencia hasta su participación en ‘sketches’ humorísticos y “El valor de la verdad”, retrocediendo hasta su primer ‘kenjivideo’ con la pelada del tío Vladi. Acaso su nacimiento a la videopolítica.

“Las cosas se aprenden en casa”, dijo Luis Jochamowitz refiriéndose a la lucha fraticida de los exhuéspedes del SIN. “Son prácticas montesinistas del uno contra el otro, comprando votos, sembrando topos, grabando”, explicó el escritor que mejor comprendió la dinámica entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y esa desconfianza no solo atraviesa la familia Fujimori de forma horizontal, sino también verticalmente. “Para mí, tiene cara de diablo”, dijo alguna vez Susana Higuchi sobre Keiko, aunque años después hizo las paces con ella. Y en “El informe Chinochet: historia secreta de Alberto Fujimori en Chile” (Aguilar, 2018), se cuenta que, a pesar de la cercanía de Kenji con su padre, el benjamín no se enteró del viaje a Chile hasta que el avión ya estaba en el aire. El patriarca no le confiaba sus movidas políticas ni siquiera al hijo engreído.

Fue Arturo Makino Miura, amigo íntimo de Kenji y “un integrante más de la familia”, como lo describe el politólogo Carlos Meléndez, quien le contó el plan para regresar al Perú. Quizás Makino sea uno de los pocos amigos que ha logrado entrar al círculo íntimo de Kenji. Es hijo de Roberto Makino, exdirector de la ONG Apenkai, la institución acusada de desviar las donaciones de Japón al Perú en beneficio de los hermanos de Alberto Fujimori. Es también el joven empresario que gerenciaba Alinsa (Almacenes Internacionales S.A.C.), que en el 2014 tuvo una alianza estratégica con Limasa, la empresa ligada a Kenji que manejaba un almacén en el Callao donde se encontraron 100 kg de cocaína. El amigo de Kenji, además de ser un amante de la equitación y las carreras de autos, ha incursionado en el mundo de las ‘drag queens’. Su nombre artístico en el escenario es Cristina Corazón. Finalmente, Makino es el nexo entre los Fujimori y Henry Shimabukuro, el asesor presidencial en la sombra de Pedro Castillo, que construyó en el 2014 un almacén en Villa El Salvador para Alinsa, la empresa donde también eran socios Sachie Fujimori y su esposo Mark Koening.

Por el momento, Kenji no irá a prisión. No hasta que la sentencia sea confirmada por la Sala Penal Permanente. Esta instancia está en manos de César San Martín, el juez que sentenció al exdictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión en el 2009 por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Porque parece que en el Perú la historia siempre se repite como farsa. Como en una mala serie de Netflix.