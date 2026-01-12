La Comisión de Ética del Congreso sesiona este lunes, desde las 4 de la tarde, para evaluar dos denuncias contra la congresista Kira Alcarraz (no agrupada) por la agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por amenazar a una periodista.

El domingo, Cuarto Poder difundió un video difundido que muestra a la congresista agrediendo al trabajador. “Deja de estar hablando tonterías. ¿Cuál abuso de poder?. Qué mier... estás hablando tú. Deja de hablar tonterías”, se le escucha decir a la parlamentaria.

Hace una semana, el SAT denunció ante la Policía Nacional a la mencionada parlamentaria por agredir a uno de sus fiscalizadores durante un operativo de control vehicular en las inmediaciones del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores.

“El lamentable hecho se registró cuando se intervino un vehículo de propiedad de la congresista Alcarraz, el cual tenía orden de captura por presentar deuda por infracción de tránsito. (…) Al momento de la intervención la parlamentaria se encontraba como acompañante y bajó para disuadir el internamiento, pero, al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular a uno de nuestros colaboradores, hechos que fueron denunciados oportunamente ante la Policía Nacional", remarca la SAT, en su comunicado.

El grupo de trabajo, presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) definirá si inicia investigación de oficio. En declaraciones a Canal N, dicho parlamentario estimó que de iniciarse las pesquisas podría plantearse una sanción en febrero.

En el segundo caso, Alcarraz fue denunciada en octubre por amenazar a la periodista Marycielo Del Castillo, quien la abordó en los exteriores del Congreso para consultarle sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo.

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, fue la respuesta de la legisladora a la periodista.

En esta sesión se evaluará un pedido para reconsiderar la votación a favor de la denuncia de oficio contra la congresista por presunta falta ética.

Agenda de la Comisión de Ética del Congreso para este lunes 12 de enero. Sesión inicia a las 4 de la tarde.

