“La reestructuración del Ministerio Público debe ser total”

Muchas gracias por las condolencias, a usted y a todos, y aprovecho también para agradecer la gran cantidad de mensajes y llamadas que aún sigo recibiendo hasta hoy. Realmente estoy impresionado por el cariño y admiración que mi hermano departió en vida, entre las llamadas que ahora recuerdo son de tres expresidentes de Colombia: Pastrana, Uribe y Duque. Además, políticos de otros países, de Argentina, Chile, Brasil, España y Francia.

—¿Qué pasó con Joselo? Sabíamos que le detectaron un tumor en el cerebro, ¿pero llegaron a operarlo?

Le apareció un tumor y fue operado en abril. Estuve en España y conmigo salió de la clínica caminando. Lo dejé en buen estado y regresé al Perú, pero el cáncer era muy agresivo. Lo deje en aparente recuperación. Nos comunicamos siempre por teléfono y WhatsApp. La última vez que hablé con él fue días antes de su fallecimiento.

—¿Qué lecciones le regaló?

Su tolerancia, paciencia, tranquilidad, de espíritu abierto y la pulcritud moral que la recogimos de nuestro hogar, pero que él la potenció en grado máximo.

—Usted, además de abogado es historiador por afición. ¿Diría que su hermano ha sido uno de los cancilleres con mayor lustre en Torre Tagle?

Es el único, en 200 años de República, que duró todo un período gubernamental. Solf y Muro, en los años 40 del siglo XX, estuvo un día más pero no completó un período presidencial de la época. Él ha continuado brillantemente nuestra tradición familiar de los cancilleres que fueron nuestros ascendientes, el primero de ellos Hipólito Unanue, seguido de José Gregorio Paz Soldán, Manuel Yrigoyen y mi abuelo Víctor Andrés Belaunde.

—El primer ministro Eduardo Arana ha dicho que el Gobierno Peruano jamás ha participado en la propuesta del Brasil y China para desarrollar un tren bioceánico. ¿Imagina qué diría su hermano?

Que el Perú no es una provincia, como lo era Panamá cuando decidieron hacer el canal. Ese proyecto bioceánico no se podrá realizar sin la participación del Perú.

—¿Qué nos deja este quinquenio de izquierda representado por Castillo y Boluarte?

Lo importante aquí es que nuestra débil e imperfecta democracia funciona, y que cualquier intento de subvertir el orden constitucional resultará un fracaso. Hemos tenido seis presidentes en los últimos siete años y sin embargo en el contexto internacional somos el país con una moneda fuerte y estable.

—¿Cómo califica hoy a la presidenta Dina Boluarte?

Su gestión presidencial será intrascendente.

—¿Llegará al 2026 o su vacancia comenzará a cocinarse después de 28 de julio?

Faltando tan poco para el término de su gestión, no veo ‘animus vacantis’ en el Congreso.

—López Aliaga ha dicho que podría darse una posible vacancia presidencial si se aprueba el rescate a Petro-Perú.

Las declaraciones de ‘Porky’ ahora suenan a campaña política. Entiendo que ha sacado del inmovilismo a la Municipalidad de Lima –enhorabuena–, pero el Jirón de la Unión no es Lima ni Lima es el Perú.

—La minería ilegal y el crimen organizado han avanzado a niveles inimaginables, ¿cómo cambiar el rumbo?

No dudo de la voluntad de la señora presidenta, pero no veo capacidad para hacerlo. Tenemos muchos mineros formales que no hacen ningún esfuerzo en apoyar la formalización de la otra minería y no veo capacidad en el gobierno de buscar soluciones integrales. Es necesario hacer un estanco del oro que ayude a formalizar el comercio aurífero. El BCR y el Banco de la Nación podría alentar la formalización comprando oro peruano, que hoy es una reserva importantísima usada por los principales bancos centrales del mundo, que tienen entre 60% y 70% en reservas en oro y no como nuestro BCR en solo 4%. Teniendo nosotros el oro en nuestras entrañas lo dejamos ir, en cambio compramos dólares que, en los últimos meses del gobierno de Trump, han caído en 10%.

—El Parlamento acaba de aprobar la amnistía para policías y militares que lucharon contra el terrorismo. ¿Está de acuerdo?

Yo no hubiese votado a favor de esa norma, pero es inaceptable que la justicia en el Perú demore 30 o 40 años cerrando o abriendo procesos de esta naturaleza.

—¿Qué piensa del Ministerio Público? ¿Debe pasar por una reestructuración o sería un atentado a la democracia como dice Delia Espinoza?

No sabía que la fiscal de la Nación tiene la infalibilidad papal, ni que el Estado sea ella. La reestructuración del Ministerio Público debe ser total, no puede haber cinco fiscales supremos que elijan entre ellos por votación al fiscal de la Nación produciendo camarillas y grupos para repartirse la titularidad de un poder. El fiscal de la Nación debe ser elegido por estricto orden de antigüedad. Si la fiscalía está en vigilias, ¿quién persigue el delito?

—¿Y qué del equipo Lava Jato? El fiscal Pérez presentó por enésima vez acusación contra Keiko y ahora pide 35 años de prisión. Juárez Atoche jura que meterá preso a Vizcarra, pero le negaron la prisión preventiva.

El equipo Lava Jato ha sido un fiasco porque ha usado la persecución de Odebrecht y sus socios como instrumento político. Y les ha perdonado con excusas absurdas más de S/10.000 millones en activos y ganancias, permitiéndoles inclusive que Barata, el virrey de la corrupción, se lleve hasta sus mascotas. Si Barata hubiese estado detenido unos pocos días hubiésemos conocido los ‘codinomes’, coimas y coimeros. Pero esto no es culpa de ellos solamente sino también del vizcarrismo que los apoyó. Una ministra de Vizcarra dijo que si era necesario pagar 10.000 millones se debería hacerlo y efectivamente eso sucedió: el gobierno con los fiscales compraron y honraron esa promesa, pero Barata no.

—¿Ha existido un abuso de la figura de colaborador eficaz?

La idea de la colaboración eficaz es buena y dio resultados con el combate al terrorismo, pero en el combate a la corrupción de Odebrecht se usó solo para elegir selectivamente a políticos y receptores de coimas, más no a los corruptores. El caso más patético del mal uso de esta figura es no haberle permitido en siete años a ‘Budián’ [José Miguel Castro] aceptar y cerrar su colaboración eficaz.

—¿Le sorprende que el caso Villarán siga con atraso? El principal delator hoy está muerto.

Definitivamente sin que se inicie el juicio, sin que haya colaboraciones eficaces cerradas, solo parece que hay complicidad. No conozco de un proceso judicial en una democracia en el mundo que no se haya iniciado en ocho años y que la protagonista siga gozando de piscina temperada y fresca brisa marina.

—Usted se enfrentó a Susana Villarán a pesar de conocerla. ¿Espera que sea condenada o la muerte de Castro ayudara a la impunidad?

La conozco, pero no tanto. Fue ministra de Paniagua que le dio la gran oportunidad para salir del anonimato. Quiso integrar la plancha del Frente de Centro y yo me opuse y elegimos a Alberto Andrade y a Gonzalo Aguirre. A Paniagua le molestó mucho que, tiempo después, ella lo criticase por un tema de la Comisión de la Verdad. Descubrir toda la corruptela de las concesiones fue frustrante. Esperemos que se haga justicia.

—Hoy se quiere criminalizar a los periodistas armando muñecos. ¿Se han olvidado los funcionarios que pueden ser escudriñados por la prensa?

Es vergonzoso que ministros en la clandestinidad, parapetados en Palacio de Gobierno, se lancen a la cacería de sus críticos periodistas. Esto le pasará factura a la propia presidenta. También hay que condenar a la fiscal Barreto que atenta contra un canal de televisión que ha sido baluarte de la democracia desde que se creó. Los periodistas siempre incomodan a los gobiernos de turno y a muchos funcionarios, pero eso no significa que se conviertan en miembros de una banda criminal.

—¿Por qué se judicializó la política?

Se ha querido manejar la justicia en beneficio propio. Eso pasa con gobiernos autocráticos: Leguía, Odría, Velasco, Fujimori y Vizcarra. Los cierres del Congreso siempre se han producido cuando el Parlamento investigaba al inquilino de Palacio, como fue el caso reciente de Vizcarra.

—Pedro Castillo y su esposa Lilia están en una franca campaña de victimización usando la figura del perseguido político. ¿La gente ha entendido que pasó?

Yo creo que hay gente que sí, pero siempre hay sectores que siguen creyendo en la bondad de Castillo. La demora de la justicia lo está beneficiando, el juicio televisado se presta a ver a alguien que se victimiza.

—Vizcarra también usa la figura del perseguido político y asegura que, si pudiera postular, él saldría elegido.

Como de costumbre miente, ni en Moquegua lo quieren. Dice que por temor sus adversarios políticos no quieren que participe, y que por haber obtenido 200.000 votos en Lima puede ganar una elección en todo el Perú. Lo que no dice es que sus votos en Lima equivalen a 2,7% del electorado en Lima y a 0,8% a escala nacional. Basta recordar que Kenji duplicó esa votación, Cecilia Chacón la igualó y estuvieron cerca Vilcatoma y Mulder, y ellos no sienten ningún temor. Son solo lágrimas de lagarto.

—¿Competirá en las internas de AP para la presidencia?

Sí.

—¿Quiénes son los precandidatos?

Están voceados Manuel Merino, Higinio Torres, Edwin Martínez, Leslie Lazo, Julio Chávez y Alfredo Barnechea, quien no fracasó en el 2016. Hizo una buena campaña y reactivó el partido. Consecuencias: ganó Muñoz la alcaldía de Lima, en el Congreso transitorio la bancada contó con 25 congresistas, presidió el Congreso y no hubo escándalo como el de ‘Los Niños’, y lo más trascendente, no tuvimos candidato a la presidencia, ¡ganó la lampa!

—¿Cuál es el mea culpa de Acción Popular sobre los congresistas llamados ‘Niños’?

Es verdad, hemos elegido mal a nuestros candidatos al último Congreso. En política las garantías no son perfectas, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esto no se repita.

—¿AP buscará alianzas?

El plenario del partido, en dos oportunidades, ha tomado la decisión de ir solos. Pero no negamos conversar con diferentes fuerzas políticas después de la primera vuelta.

—El panorama en la derecha está con Butters, Porky, Keiko, Acuña y Álvarez. ¿Qué piensa de estos candidatos?

La derecha tiene esos candidatos y otros menos visibles, pero, si van divididos, van perdidos. Es lo que pasaba con la izquierda hace 40 años.

—¿La izquierda tiene posibilidades?

No veo ninguna posibilidad. La izquierda siempre se dispara a los pies y el éxito electoral de Castillo no tiene por qué repetirse. La oportunidad que tuvo Cerrón se perdió con Castillo.

—Siempre me ha sorprendido que Rafael Belaunde Llosa no se haya inscrito en el partido de su abuelo. ¿Rafael es la ficha caviar?

Yo también estoy sorprendido y se lo he dicho, lo aprecio mucho y guardo la esperanza de que algún día empuñe la lampa.

—En el terreno parlamentario, ¿está de acuerdo con esta doble modalidad de elección del senado, con distrito único y distrito múltiple?

Es un experimento que no saldrá bien. La unidad de la República debe representarla el senado en su totalidad y no la mitad de él. Estamos hablando de un Senado dividido en dos cámaras; pareciera que estuviéramos regresando al Congreso tricameral vitalicio de Bolívar.

—¿Qué aspectos deben contemplar los reglamentos del Senado y diputados que aún no han sido elaborados por el Congreso?

Este Parlamento no debe elaborar nada respecto del funcionamiento del nuevo Congreso, porque no tiene la capacidad, experiencia ni legitimidad, y llama la atención que le destinen grotescos presupuestos para implementarlo.