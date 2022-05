La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), afirmó estar a favor de que se adelanten las elecciones generales, a fin de que Pedro Castillo deje la presidencia de la República.

En diálogo con Canal N, consideró que “no tiene ningún problema” con respaldar una iniciativa de este tipo para dar una salida a la actual crisis.

“No hay ningún problema, si la solución para que Pedro Castillo no siga destruyendo al país es que nos vayamos todos, pues nos vamos todos”, manifestó.

En otro momento afirmó que no cree en la versión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, según la cual habría presentado su renuncia hace un mes, pero que el jefe de Estado Pedro Castillo no la aceptó.

“El premier es irreverente, conflictivo, deseoso de poder, ataca a todas las instituciones, es una persona que no respeta a la organización estatal, si no te sientes cómodo te vas, pero es una postura irresponsable, dice que se queda para no dar su brazo a torcer”, refirió.

La propuesta de adelanto de elecciones

La propuesta legislativa de Pasión Dávila (Perú Libre) plantea incorporar una cuarta disposición transitoria especial a la Constitución, que sugiere que el mandato del presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta, Dina Boluarte, concluya el 28 de julio del 2023, mientras que el de los congresistas y los parlamentarios andinos concluya el 26 del mismo mes.

En la exposición de motivos se señala, como fundamento de la propuesta, la actual crisis política que atraviesa el país y los resultados de encuestas sobre desaprobación de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como sondeos a favor de un adelanto de elecciones.