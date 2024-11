Todo ello, anticipándose al peso probatorio que se le podría dar al momento de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional emita su sentencia en las próximas semanas.

Dichos documentos, como se recuerda, contienen información sobre dinero, transacciones, colaboradores y empresarios que habrían entregado dinero a la expareja presidencial.

Las agendas, que salieron a la luz en el 2015, fueron una pieza clave inicial que obtuvo el Ministerio Público, para seguir el hilo de lo que consideró una serie de aportes ilícitos introducidos al sistema financiero electoral.

Sin embargo, Humala y Heredia han tratado de invalidar dichas pruebas, alegando que la fiscalía las obtuvo de manera ilegal, por lo que no pueden ser usadas en su contra.

El debate sería zanjado próximamente por el Tribunal Constitucional (TC) indicaron fuentes de dicha institución a El Comercio. Esto, debido a que ya han comenzado el análisis del caso; por lo que tiene en sus manos determinar si las agendas pueden o no ser usadas como prueba en contra de la expareja presidencial o, los declara prueba prohibida, como lo solicitan los acusados.

El Ministerio Público acusa a la expareja presidencial de haber cometido el presunto delito de lavado de activos, por lo que en contra de Humala Tasso ha pedido 20 años de cárcel y para Heredia Alarcón, 26 años de pena privativa de libertad.

Para la campaña electoral del 2006, Humala habría sido financiado por el gobierno de Venezuela con el desaparecido Hugo Chávez; mientras que para en el 2011, con dinero ilícito de Odebrecht y OAS.

A casi una década de haberse destapado el primer caso de presuntos aportes ilícitos a las campañas polícitas en nuestro país, no falta mucho para conocer si Humala Tasso, Heredia Alarcón y otros colaboradores del Partido Nacionalista irán o no a prisión.

Y, sobre todo, si la justicia peruana establece un precedente sobre la valoración de los aportes provenientes desde el extranjero que ingresaron a financiar campañas electorales a cambio de posteriores beneficios con obras públicas (Gasoducto Sur, Hospital Lorena del Cusco, etc).

La información de las agendas y los aportes

“Son de mi propiedad intelectual”, exclamó el expresidente Ollanta Humala sobre las “Agendas”, al ser interrogado por el fiscal Germán Juárez Atoche, en la última sesión del juicio oral en su contra. “Son documentos internos, personalísimos” continuó, para luego explicar “que allí se reflejan mis expectativas”.

Su interrogatorio continuará este martes 12 de noviembre a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional. En esta ocasicón, será su abogado Wilfredo Pedraza, quien formule las preguntas.

Ambos, ya adelantaron que no responderían ni tocarían la situación de las agendas en lo que resta del juicio oral. Mientras que Nadine Heredia, se ha negado a ser interrogada en el juicio oral.

“Los documentos privados que en el argot cotidiano de los medios de comunicación y también de este proceso, le llaman ‘agendas’, son de mi propiedad intelectual. La finalidad de esos documentos fue la vacancia presidencial (…) esa fue la finalidad; es por eso que mi esposa asumió, en ese momento la propiedad, y es una propiedad común, pero la autoría y la propiedad intelectual es mía. Y esos documentos han sido adulterados tachados hojas arrancas y son una prueba prohibida sobre la cual no me puedo pronunciar, porque ya no son reconocibles. Han estado más de un año fuera de mi poder.”

Ollanta Humala, expresidente dela República.