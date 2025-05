La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, defendió la posibilidad que el Gobierno evalúe un aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte de 16 mil a más de 35 mil soles, y adelantó que “posiblemente” sea aprobado en el Consejo de Ministros.

“Eso va a seguir su curso. Seguramente llegará al Consejo de Ministros, lo evaluaremos, lo revisaremos y posiblemente lo aprobaremos”, respondió en declaraciones a Panamericana este miércoles 7 de mayo.

El Comercio tuvo acceso al informe elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a pedido de la secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros a fines de abril e este año.

La titular del Midis no solo justificó el aumento de Boluarte al señalar que solo están buscando acatar la Ley Servir, sino que atacó a los medios de comunicación por haber informado al respecto.

“Decir que la presidenta ha pedido un aumento de sueldo me parece un poco excesivo. No sé cuál es la fuente de eso pero la presidenta en ningún momento ha pedido aumento de sueldo. Lo que es es un informe técnico del MEF que viene de la implementación de la Ley Servir”, repitió en varias oportunidades.

“Ese ruido político viene también del ruido de los medios. Decir que la presidenta ha pedido un aumento de sueldo me parece excesivo, eso genera odio y genera distancias (...) Me dirijo en todo caso a los medios que no informan bien o que no informan de manera responsable o informan a medias”, insistió cuando se le recordó que la prensa ha cumplido con su labor de informar sobre el informe para aumentar la remuneración de Boluarte en una situación de crisis.

Leslie Urteaga agregó que el Perú necesita unión y estabilidad. “No nos dejemos llevar por aquellos mensajes que quieren sembrar odio entre nosotros”, concluyó.