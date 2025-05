Los representantes de tres de los principales gremios periodísticos advirtieron este miércoles sobre el grave estado y el grave deterioro de la libertad de expresión y de prensa en el Perú en el último año, previo a las elecciones generales del 2026.

Los recientes asesinatos de dos periodistas -cuyos casos aún no encuentran justicia- fueron señalados como las situaciones más alarmantes, a las que se suman las distintas trabas que se imponen desde el Estado al trabajo de la prensa y el discurso estigmatizante que impulsan algunos políticos contra los medios de comunicación. Toda esta problemática amenaza con agravarse incluso más a medida que se acercan las elecciones generales del próximo año.

El diálogo se realizó como parte de la mesa ‘Estado de la libertad de expresión en el Perú y América Latina’, dentro del primer día del VIII Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-Latinoamérica. Los participantes fueron Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP); Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y director del diario El Comercio; y Adriana León, directora de Libertad de Expresión del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Durante su intervención, Zuliana Lainez recordó que la ANP reportó cerca de 400 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el 2024, la cifra más alta del siglo XXI. A ese panorama se han sumado en lo que va del año en curso el asesinato del periodista Gastón Medina en Ica en enero pasado y el de Raúl Celis en Iquitos, ocurrido la semana pasada.

La representante de la ANP indicó que, con esto, las amenazas a la prensa ya no solo vienen de parte de normas, proyectos de ley o de la actitud de los funcionarios hacia los medios, sino que también se presentan este tipo de crímenes. “Una de las cosas que más nos preocupa cuando hay crímenes, sabiendo lo que eso representa para la familia, es el clima de impunidad y de autocensura que puede llegar a generar”, indicó.

“Cuando sucedió esto con Gastón Medina y con Raúl Celis, recibimos llamadas de colegas preguntando: ¿Qué hacemos en un escenario donde parecería que el crimen organizado, el sicariato, se volvió el brazo operativo de los políticos corruptos? ¿Qué hacemos cuando en nuestra región somos pocos los periodistas que revelamos hechos de corrupción y ahora sabemos que por S/ 500 o S/ 1000 nos pueden matar? Ya no es la querella o la carta de un fiscal, ahora es una amenaza directa contra la vida. Ese es el peor escenario que confrontamos, lo que no le quita peso a lo demás”, opinó.

Lainez también indicó que han aumentado las trabas en los pedidos para acceder a información pública: “Incluso después de una primera negativa, cuando la Autoridad de Acceso a la Información Pública da la razón al periodista, lo que se tiene es a instituciones públicas en rebeldía frente a un dictamen que las obliga a dar información". Adicionalmente, recordó que hay una nueva ‘Ley Mordaza’ a nivel del Congreso, la cual está pendiente de una segunda votación en el pleno para que se confirme su aprobación.

Trabas, estigmatización y amenazas desde el poder político

Juan Aurelio Arévalo detalló que desde el CPP se ha visto “un deterioro constante en la situación de la libertad de expresión, que creo que se va a agravar en un año electoral. Eso es algo que preocupa muchísimo”. Este deterioro se manifiesta en los citados casos de atentados contra la vida y agresiones contra periodistas, las restricciones a la cobertura informativa de parte de autoridades, en la retórica de las principales autoridades del país y en el silencio de autoridades como Dina Boluarte.

“No es normal que la presidenta pase más de 200 días sin dar una conferencia de prensa, sin dar una entrevista. Eso no se puede dar en ningún en ningún lugar. Hemos escuchado también en la presentación anterior que se mencionaba cómo las organizaciones criminales están infiltrándose en el espacio político, eso lo tenemos clarísimo. Con el Congreso actual y en una elección donde vamos a tener una cantidad récord de candidaturas, no tengan ninguna duda de que ahí se van a infiltrar muchísimas organizaciones criminales y va a ser tremendamente complicada la cobertura”, comentó.

Respecto al rol de Legislativo, el presidente del CPP citó dos informes de El Comercio: uno que da cuenta que desde el 2006 a la fecha se presentaron al menos 94 proyectos que iban contra la libertades informativas o de expresión, lo que arroja un promedio de uno cada 60 días; así como otro informe que da cuenta que en solo un año, 36 congresistas fueron denunciados por la fiscalía, siendo casi todos esos casos frutos de revelaciones periodísticas. “Entonces, no es ninguna sorpresa de que los congresistas tienen al periodismo como un blanco permanente”, comentó.

También señaló que se deben atender los cambios generados por la “hiperfragmentación de la información”. “Hoy cualquiera coge un celular, empieza una transmisión en vivo y se presenta como un periodista cuando no lo es. Creo que debemos tener la conciencia de un trabajo muy importante con nuestros lectores, con nuestras audiencias, de tratar de revalorar el rol de periodista profesional”, dijo.

“El periodista es un profesional de la información, que investiga, contextualiza, contrasta y, cuando hace todo eso, publica. Esa es la gran diferencia con estos espacios que han ido apareciendo recientemente y que generan confusión, que mezclan información y opinión. En este año electoral, esos nuevos espacios van a cobrar una relevancia mayor y nosotros, como periodistas, tenemos que marcar ahí la diferencia”.

Por otro lado, recordó que en la actualidad la ciudadanía accede a información de “múltiples maneras” y “muchas veces llevados por algoritmos que hacen que creas solamente lo que quieres y, en otros casos, hay gente que no quiere creer absolutamente nada”. “Frente a un escenario tan complejo, parte del rol que tenemos que asumir es comunicar mucho mejor cómo son nuestros procesos como periodistas, cómo se trabaja dentro de una redacción, cómo buscamos la información”.

Unidad para defender el trabajo de la prensa

Adriana León incidió en que los asesinatos de periodistas aún no encuentran justicia, no se conocen avances de las investigaciones y en que “la criminalidad está actuando impunemente”. “Una de las principales preocupaciones del IPYS y de todos los gremios es esclarecer esto, estar ahí (…) Todos los medios en el Perú estamos interesados en saber qué pasó. Como dijo Zuliana Lainez: todos estamos preocupados antes te metían una querella, pero ahora te pueden mandar un sicario”.

También coincidió con Juan Aurelio Arévalo en la preocupación que genera “el discurso estigmatizante de los políticos” contra la prensa. “Tenemos un alcalde que dedica horas de horas en su discurso, diciendo que tal periodista es tal, siempre con medios de comunicación, algunos por internet o que son más de nicho, pero también con los medios grandes”.

En esa línea, destacó que el Perú cuenta, en sus principales medios de comunicación, con unidades de investigación que publican periódicamente informes y reportajes que incomodan al poder político, algo que no ocurre de forma tan constante en otros países. “Tenemos un ecosistema grande de medios en que más allá de las presiones, de los intereses económicos, todavía tenemos este formato de unidades de investigación que están todo el tiempo mirando el poder. Eso es algo muy valioso, que tenemos que tener y atesorar, porque en América Latina no pasa eso”.

Para que se siga ese rumbo y a luz de los ataques advertidos, consideró que debe haber “una alianza entre todos los periodistas, de defendernos entre nosotros”, ya que por más críticas que pueda hacer la ciudadanía a la prensa, finalmente los peruanos se enteran de lo que pasa en el poder político gracias al trabajo periodístico.

“Una cosa que me parece bastante grave que está pasando en el Perú es que estas autoridades utilizan los recursos públicos para hacer estos ejércitos de ‘trolls’ y difamar periodistas que están investigando al poder”, comentó. “Esa es una alerta que tenemos que tener todos, conocer ese discurso estigmatizante”

Finalmente, de las leyes aprobadas del Congreso, consideró que la ‘Ley APCI’ afecta directamente la libertad de expresión, ya que “hay muchos medios de comunicación que reciben cooperación (internacional) para hacer investigación a profundidad y que ahora van a tener que contarle al gobierno qué cosa va a investigar y cómo lo va a investigar para a ver si lo aprueba”.