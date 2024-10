Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo y quien permanece en México gracias al asilo político que le otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvo presente como invitada en la ceremonia de toma de mando de la nueva jefa de Estado de dicho país, Claudia Sheinbaum.

La participación de la exprimera dama en este evento, al cual no fue invitada la presidenta peruana Dina Boluarte por la situación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, fue confirmada en redes sociales por personas como Franco Pomalaya, quien fue funcionario de Palacio de Gobierno en la gestión de Pedro Castillo.

“Nos envían una foto más de la maestra Lilia Paredes, nuestra representante nacional en la toma de mando mexicana”, escribió en su cuenta de X al compartir la imagen de la esposa de Castillo Terrones.

Cabe recordar que Paredes permanece en el territorio de México desde diciembre del 2022 junto a sus hijos luego que recibieran el beneficio de asilo político que les permitió salir del país.

La profesora está comprendida en una pesquisa, donde la sindican como “coordinadora” de una presunta red criminal dirigida por su esposo en el Ministerio de Vivienda para el direccionamiento de obras de alcantarillado y saneamiento en Cajamarca y otras regiones del país.

La propia Paredes dio detalles de su participación en la toma de mando de Claudia Sheinbaum en un portal de Facebook denominado “Quinto Suyo International Pluricultural”, donde dio una entrevista en vivo.

“Gracias a Dios han tenido la oportunidad de invitarme. Aquí tengo la credencial de invitación que me han hecho, fue una invitación especial que he tenido”, explicó al lucir la credencial con su fotografía.

Paredes dijo que, mientras estuvo en la ceremonia, no vio a funcionario peruano alguno.

También comentó que estaba en proceso de confirmar su situación como asilada en México tras el cambio de mando de López Obrador a Sheinbaum.

“Sería mentirle, pero hoy me he contactado con personas que me han ofrecido seguir apoyándonos en este caso. Vamos a esperar todavía unos días más que la presidenta se posicione bien, no puedo decir en el poder, porque la doctora Claudia es muy querida, es una persona muy especial y ella va a continuar la línea del presidente (AMLO) y vamos a esperar todavía estos días qué es lo que toca seguir”, explicó Paredes.

Cabe recordar que, en junio, El Comercio informó cómo el gobierno de AMLO evitaba dar información sobre los privilegios y beneficios económicos que recibe la exprimera dama y su familia como parte del asilo político.

Este Diario solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ese país, informar si Paredes y sus hijos cuentan con ayuda económica y seguridad policial de la administración de López Obrador, pero ninguna institución aclaró estos puntos.