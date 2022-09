Debido a ello, Paredes Navarro pudo salir del país el pasado 18 de setiembre, junto al presidente Pedro Castillo, quien participa en el 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Paredes Navarro no participa en las actividades oficiales del mandatario -quien en las diversas reuniones protocolares se le ha visto acompañado de algunos ministros y representantes peruanos en la ONU- pese a ello, su esposa acompañó a la comitiva.

Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes delegación partieron desde el Grupo Aéreo N° 8 de la FAP. (Foto: @presidenciaperu / Twitter)

La recusación en Sala

Fuentes de la Corte Superior Nacional consultadas por El Comercio informaron que el juez Raúl Justiniano rechazó la recusación en su contra (pedido para que se aparte del caso) que solicitó el abogado Saúl Silva, defensa de José Medina.

Dicho pedido se presentó los primeros días de setiembre. Según la defensa del investigado burgomaestre – quien cumple una prisión preventiva por 30 meses- el juez no debía resolver la confirmación de incautación de los bienes de su patrocinado, de la cuñada del presidente Yenifer Paredes y de otros investigados; ya que había sido el mismo magistrado que ordenó sus detenciones preliminares.

En agosto, el alcalde de Anguía, José Medinafue detenido por supuestamente pertenecer a la red de criminal liderada por el Presidente Pedro Castillo. / HUGOCUROTTO

La semana pasada, el caso fue elevado ante la Segunda Sala de Apelaciones de la CSN a fin de que resuelva en segunda instancia la recusación formulada en contra del juez.

Según el abogado Roberto Noriega, penalista del Estudio Linares, el proceso de recusación se encontraría dentro del promedio de plazo para resolverse. Sin embargo, a más tardar la próxima semana, ya tendría que haber un pronunciamiento del tribunal superior.

“La recusación viene a ser el pedido de una de las partes de un proceso con la finalidad de apartar a un magistrado del mismo (proceso)”, explicó a este Diario.

Agregó que el juez no tiene un plazo exacto para pronunciarse sobre su recusación, pero una vez que lo haga, tendrá un día hábil para elevar el expediente a la Sala Superior.

El juez Raúl Justiniano fue recusado por la defensa del alcalde de Anguía, José Nenil Medina.

El pronunciamiento debe ser notificado a las partes y en caso sea contrario a lo solicitado por el que presentó el recurso, este puede apelar ante el mismo juez para que eleve el expediente al tribunal superior a fin de que analice en el tema en segunda instancia.

“Una vez que sube a la Sala, esta tiene tres días para resolver y no cabe apelación. Lo que pasa es que si bien dice tercer día, esto recién se cuenta desde que entra al despacho, no desde que llega a la Sala”, detalló.

Añadió que el expediente llega a mesa de partes, se ingresa al sistema y le asigna un código y una vez ella se envía a una Sala que ya haya conocido el incidente, así como a relatoría y esta la agenda.

Es allí, indicó, cuando el expediente ya se encuentra en el despacho de los magistrados que empieza a contarse los tres días hábiles.

Cabe precisar que, la diligencia se iba a llevar a cabo el 25 de agosto, pero a pedido de la Fiscalía -que alegó recarga procesal- solicitó la reprogramación de la misma.

Ella regresará

Benji Espinoza, abogado de la primera dama dijo a El Comercio que la esposa del mandatario regresará al país para seguir afrontando la investigación en su contra, por ello rechazó las críticas hacia su viaje a los Estados Unidos.

“Son críticas infundadas y que desconocen que una persona tiene el derecho al libre tránsito, puede viajar. Lo que le puedo asegurar es que mi patrocinada, la primera dama Lilia Paredes, va a regresar junto al presidente de la República. Por tanto, no va a tener ningún fundamento y ninguna base el argumento del posible riesgo de fuga. Mi cliente no tiene ningún riesgo de fuga”, aseguró.

El presidente @PedroCastilloTe llegó a Nueva York, Estados Unidos, donde participará como expositor en el Debate General del 77° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es #UNGA.

Se reunirá con inversionistas y empresarios para atraer inversión privada al país. pic.twitter.com/1KyJ26FDJl — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 19, 2022

Al ser consultado sobre el cambio de predisposición de la primera dama y el presidente Castillo para allanarse al pedido de impedimento y entregar el pasarte de Lilia Paredes, el abogado insistió en que les asisten sus derechos.

“Fue el presidente quien dijo, a manera de voluntad, pero habiéndoles explicado (a Castillo y Paredes), como siempre lo señalo, ustedes pueden y deben colaborar, pero colaborar significa ejercer los derechos y tolerar ningún abuso o afectación a los derechos. Esa es la razón”, indicó.

En esa línea indicó que están a la espera de que se resuelva la recusación.

“Los casos de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones no tienen un plazo estricto, diferente a la prisión preventiva. En la prisión preventiva te llega el pedido y el juez tiene 48 horas y en este caso es diferente porque no se trata de una prisión; sino de una medida restrictiva, pero no privativa de la libertad”, anotó.

Parte de la organización

El pasado 25 de julio del 2022, a través de la Disposición N° 11, el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder amplió investigación preliminar contra la cuñada presidencial Yenifer Noelia Paredes Navarro, el alcalde de Anguía José Nenil Medina Guerrero, la primera dama Lilia Paredes Navarro , por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Publica en la modalidad de organización criminal.

También se incluyó a los cuñados presidenciales Walther Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes Navarro, así como contra Hugo Jhony Espino Lucana y Anggi Estefani Espino Lucana por el mismo delito.

El requerimiento de impedimento de salida del país contra la primera dama, radica en una medida de sujetar a Paredes Navarro a la investigación y la futuro proceso judicial que se pueda entablar en su contra y no rehuya de la acción de la justicia.

Según la fiscalía, en el avance de las investigaciones han podido identificar “la existencia y permanencia de la organización criminal, quienes, con la activa participación de altos funcionarios de Estado, habrían constituido, dirigido, promovido, controlado, supervisado, administrado y coordinado” una estructura que involucraría al Presidente de la República Pedro Castillo.

Esta es la estructura de la presunta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo, según la fiscalía.

Junto al mandatario, la red criminal también estaría integrada por Lilia Paredes, y sus hermanos Yenifer Paredes, David Paredes y Walther Paredes, así como a su amigo José Nenil Medina Guerrero.

Ellos, con la activa participación de los testaferros Hugo y Angi Espino Lucana, a través de la instrumentalización de las empresas de fachada, empresa JJM Espino Ingeniería y Comercial Construcción SAC y Descont SAC, habrían concertado para realizar, asesorar, ejecutar y obtener, diversas licitaciones públicas a favor de Municipios, advierte el Ministerio Público.

Dichos actos ilícitos habrían tenido también el concurso de altos funcionarios de Estado, esto es, el exministro Geiner Alvarado. Además, indica la fiscalía, a través de los familiares directos del presidente Castillo y amigos íntimos, habrían favorecido y logrado hacerse de más de 6 millones de soles en obras públicas para diversos municipios distritales, como el de Anguía, Chachapoyas, Chadin y Cajatambo.

La fiscalía indica además que mediante “licitaciones públicas fraudulentas” habrían logrado el contrato y buena pro de diversos proyectos de ejecución publica, obteniendo dinero y aprovechándose del poder que ostentan al tener vinculación directa con el presidente Castillo, quien habría facilitado este plan criminal.

“(…) Lilia Ulcida Paredes Navarro, donde luego de haber tomado juramento Pedro Castillo Terrones, como presidente de la República, la primera mencionada le precisó que requerían un “chip de teléfono celular” a nombre de una tercera persona, para uso de la coordinadora de la organización criminal Lilia Ulcida Paredes Navarro toda vez que temían ser chuponeada”, sse relata como parte de las imputaciones a la primera dama.

Añade que “dicho requerimiento habría sido con la finalidad de realizar las coordinaciones colusorias ilícitas de manera inescrupulosa y clandestina, con la finalidad de ejecutar el programa criminal y hacerse suyas de los proyectos de inversión pública relacionada a la ejecución de obra en los gobiernos subnacionales”.