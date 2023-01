Con Ricardo Belmont empezó a sentirse el cambio de modelo económico. El Perú mejoró su imagen financiera internacional y el municipio adquirió una inusitada capacidad de endeudamiento. También de hacer concesiones. Se concretaron obras como la Av. Universitaria, el óvalo Higuereta y el trébol de Javier Prado (que venía del plan de Orrego). Alberto Espantoso fue su mano derecha. Con la gran gestión de Alberto Andrade –ya experimentado en el sector privado–, se privatizó la limpieza y se modernizó la recaudación tributaria para no depender del Impuesto de Promoción Municipal diezmado por Fujimori. Y además de su estilo de escaleras y hospitales, Castañeda continuó mucho de los planes de sus antecesores, como las losas deportivas de Belmont y el Lima Bus de Andrade (Metropolitano).

Más allá de la continuidad, sin embargo, los cambios en una gestión pueden observarse desde el primer día del año. Basta con ver los restos del año viejo que ensucian las calles tras los festejos del 31 de diciembre. “Lo primero que se ve de una gestión es el recojo de basura”, explica un rostro cercano a la gestión del alcalde Jorge Muñoz. Y luego, la inseguridad. “La calle te muestra todo”, dice. Considerando que la curva de aprendizaje es de tres a seis meses, el exfuncionario considera que lo más importante es consolidar un equipo con experiencia, tanto en gestión pública como en municipalidades. Esa será la primera diferencia entre los distintos gobiernos locales, explica: si sus equipos gestores tienen o no experiencia. Y a eso hay que sumarle la inacción propia de la transición y el desorden administrativo. “Normalmente los temas de logística se congelan 15 o 20 días antes de fin de año”, detalla. “Y luego, en algunos municipios mal manejados, tendrás colas de personas reclamando pagos por trabajos que no tienen órdenes de servicio ni papeles”. El exfuncionario recuerda una anécdota ilustrativa. “Cuando llegamos a la alcaldía, encontramos el expediente técnico del óvalo Monitor terminado”, rememora. “A través de Emape se le hizo una revisión que tomó un año y surgió la idea de extender el ‘by-pass’ hasta la Av. La Molina. Pero esa modificación iba a demorar un año más. Y ojo: cuando el financiamiento es internacional, los requisitos para el expediente son más altos y el tiempo de espera es mayor”. La lección es clara: considerando la curva de aprendizaje y el poco tiempo de gestión (cuatro años), un alcalde debe continuar lo avanzado. No hay tiempo ni recursos para pretender refundar una capital. Menos si se es primerizo. “Lo primero que debes hacer es continuar la ejecución e inaugurar las obras de la gestión anterior”, concluye. “Luego, convocar a concurso los expedientes técnicos terminados por esa gestión. Luego, terminar los expedientes inconclusos de los anteriores funcionarios. Y así hacia atrás”.

López Aliaga sucede a Miguel Romero como alcalde de Lima / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El caso de Miguel Romero es extremo pero didáctico. Tras la vacancia del alcalde Jorge Muñoz, el teniente alcalde convertido en alcalde recibió la Municipalidad de Lima en su último año de gestión. A nivel de planificación, se continuó el Plan Met 2040 y se aprobó el Plan Maestro de Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima, así como algunos planes de gestión ambiental y manejo de residuos sólidos, comenta el regidor de Acción Popular Carlos Mariátegui. En cuanto a las obras, la labor principal en solo ocho meses fue continuar y terminar la ejecución de los trabajos pendientes en infraestructura vial. La lista incluyó sobre todo ‘by-pass’ (óvalo Monitor en Surco y Los Héroes en SJM) y puentes (Ramiro Prialé, Huaycoloro, Lurín e Inca Moya). “También fue importante terminar Pasamayito: 10 km de vía asfaltada que une San Juan de Lurigancho con Comas”, agrega Mariátegui. “Esto reducirá el tiempo de traslado de tres horas a 30 minutos”. Finalmente, quizá la llamada a ser la obra más grande de la gestión acciopopulista era la ampliación del tramo norte del Metropolitano, desde la estación Naranjal, en Independencia, hasta el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo.

¿Y qué prepara el flamante alcalde de Lima para los primeros meses del 2023? Fuentes municipales confirman que volverán las escaleras, las losas deportivas y los muros de contención al estilo de Castañeda, en cuya gestión fue regidor. Un colaborador cercano, además, asegura que ya se enfilan esfuerzos para mejorar el servicio de agua potable de 800 mil limeños que viven en Lima norte, este y sur. Para ello, ha habido reuniones con Sedapal para garantizar la instalación de tanques de agua y caños en las partes más altas de la ciudad. Otra prioridad es el programa Hambre Cero, que destinará el 10% del presupuesto asignado para abastecer de alimentos a las ollas comunes. Otro tema urgente es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Se espera un par de golpes contra el mercado negro de celulares robados. Se sabe que Rafael López Aliaga ya se reunió con el ministro del Interior. Y que además tiene buenos tratos con el actual presidente del Consejo de Ministros. La nueva gestión traerá dos novedades elocuentes. Primero, la reestructuración del organigrama para fusionar entidades, agilizar procesos y recortar gastos en torno a una institución que maneje los OPD (organismos públicos descentralizados) y las empresas municipales. Y ya se vocea a un conocido alcalde para que maneje estas áreas. Segundo, la instauración de un servicio de voluntariado juvenil, copiando el modelo norteamericano y el de la democracia cristiana alemana. Ya se anuncia la firma de convenios con importantes universidades para reclutar voluntarios a cambio de créditos universitarios.

Algo de eso podrá anunciarse el 18 de enero del 2023, cuando la Ciudad de los Reyes cumpla 488 años de fundación