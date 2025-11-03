El congresista Edward Málaga calificó como un “acto de cobardía y una afrenta al país” la decisión de Betssy Chávez -en juicio oral por el golpe de Estado- de pedir asilo a México.

“Lo de la golpista Betssy Chávez es un acto de cobardía y una afrenta al país. Ella no es una perseguida política”, enfatizó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Puntualizó que si Chávez hoy se burla de la justicia “es gracias a la ineptitud de la Fiscalía, que sabiendo que buscaba fugar a México, tramitó mal el pedido de prórroga de prisión preventiva”.

LEE TAMBIÉN: Congresista Alejandro Muñante solicita a la SAC priorizar informe final sobre Pedro Castillo y exministros por intento de golpe de Estado

Calificó como “correcta” la posición adoptada por la Cancillería, que anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México.

Sin embargo, subrayó que frente a lo que llamó “la inaceptable intromisión y declaraciones” la mandataria de dicho país,“más que un tuit” de la Presidencia de la República esa actitud amerita “una respuesta directa y contundente del presidente José Jerí”.

“Aquí no caben tibiezas. Habría que recordarles la intervención que ordenó Noboa en la embajada de México en Quito, por utilizar el asilo político para albergar delincuentes”, enfatizó Málaga en sus redes sociales.