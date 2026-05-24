'Papilón' y precandidato a la región de Loreto, Jorge Mera posan tras inaugurar la motonave.

Las imágenes obtenidas, donde se observa al referido minero con los candidatos de Renovación Popular, corresponden al domingo al 20 de abril del 2025, durante la inauguración de una motonave que cubriría la ruta Iquitos-Tamshiyacu, por el Amazonas.

El evento que contó con una orquesta Los Midas Music y abundante cerveza, mostraba además una gran pancarta con los rostros del excongresista Jorge Mera Ramírez, hoy candidato al Gobierno Regional de Loreto; Jorge Villacorta Nacimiento, candidato a la Alcaldía Provincial de Requena; y Robinson Hidalgo Arbildo, candidato a la Alcaldía Distrital de Puinahua, en la misma provincia de Requena. El otro anfitrión era el dueño de la embarcación fluvial ”Gran Moisés”: el minero Jesús Moisés Mendez Olortegui, de 45 años, mejor conocido en la zona como ‘Papilón’.

Por las redes sociales se anunció la presencia de una orquesta de cumbia para la inauguración de la motonave

El Comercio ubicó a Robinson Hidalgo, cuyo cupo en la lista de Renovación Popular en el distrito de Puinahua ha sido dejado como “designado” debido a que este no se encuentra afiliado al partido. El exalcalde (2010-2014), quien participó del evento en la actividad, aseguró que el dueño de la embarcación, el minero ‘Papilón’, es ”un empresario, un emprendedor, que ha estado apoyándonos estos meses haciendo campaña”.

Hidalgo también señaló conocerlo desde hace muchos años, a través de su hijo, cuando este se dedicaba al transporte de combustible por la zona de frontera. Sin embargo, cuando se le preguntó por el nombre de este, dijo no recordarlo y que solo lo conocía como ‘Papilon’.

El hijo del precandidato allegado a ‘Papilón’, Jenner Hidalgo Murrieta, fue detenido y presentado públicamente por la Policía, en 2022, cuando transportaba insumos para las dragas que extraen oro en el río Nanay. Actualmente está investigado por el delito de minería ilegal. ¿Qué gana el señor ‘Papilón’ ayudándolo a ustedes?, le preguntamos, y este respondió: “Bueno, nosotros tenemos un trato, ¿no? Para que cuando haya cargas para ejecución de obras le podamos, ya pues, como corresponderle, Y otros compromisos no tenemos, más que otros compromisos con empresarios”. Ante la insistencia, Hidalgo aseguró no tener conocimiento sobre las actividades mineras de ‘Papilón’.

Jenner Hildago, amigo de 'Papilón' e hijo de precandidato a la Alcaldía distrital de Puinahua fue detenido en el Nanay llevando insumos para la minería ilegal

El Comerció intentó comunicarse con Jorge Mera, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

‘Papilón’ es un personaje que, al menos desde hace tres años, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, y activistas de ONGs han señalado como el principal financista de la minería ilegal del oro del Nanay con contactos con grupos armados que operan en la frontera amazónica y funcionarios públicos de Loreto. De Jesús Moisés Mendez como empresario, poco se sabe. No tiene propiedades a su nombre salvo la embarcación “Gran Moisés” y la motonave Zamet II adquirida a través de una empresa.

'Papilón', Jesús Mendez Olortegui

—Audio revelador—

"Yo soy mismo dueño. Tengo ya balsas trabajando en Pucaurco, tengo balsas trabajando en San Juan de Ungurahual" Audio de 'Papilón'

La Unidad de Investigación también accedió a un audio que da cuenta de un encuentro entre ‘Papilón’ y los pobladores de una comunidad cercana al poblado de Diamante Azul. En las grabaciones, ‘Papilón’ ofrece apoyo económico y trabajo a cambio de que le permitan operar sus dragas.

Draga. Esta embarcación rústicaes usada para extraer el oro por los mineros que operan en el río Nanay

Para su cometido, el minero explica que, si se construye una “balsa” (en alusión a una draga), una persona puede ganar hasta 500 soles por extraer 5 gramos de oro en una jornada.

Además, se compromete a consumir los productos que vende la comunidad, y a capacitar a jóvenes para que operen la radio con el que se alerta sobre embarcaciones desconocidas. “Para que nos informe a las balsas con un sueldo de 1.000 soles, pero que ese amigo permanezca ahí en la radio. Por a o por b, pasa un yate: ‘amigo pa, pa, frecuencia se le da’...”

Se buscó contactar con Jesús Moisés Mendez Olortegui, pero en ninguno de los teléfonos registrados a su nombre respondieron.

Jorge Mera se desempeña como candidato al Gobierno Regional de Loreto por Renovación Popular de Rafael López gracias a la propuesta de Rafael López Aliaga.

Nexos peligrosos

En la investigación judicial contra el patrón colombiano de la minería ilegal, Luis Alexander López García ‘Pastuzo’ cuyo campamento en la selva fue revelado por este Diario, se menciona a ‘Papilón’ como su primer jefe.

Renovación Popular de Rafael López Aliaga ha sido cuestionada tras integrar a dirigentes mineros en sus listas congresales y registrar postulantes con presuntos vínculos con esta actividad.