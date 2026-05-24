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Resumen

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Videos y fotografías, a los que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, revelan que la campaña electoral de los precandidatos de Renovación Popular por Loreto viene siendo apoyada, desde el 2025, por un empresario minero cuya oculta actividad es financiar dragas, aquellas embarcaciones rústicas equipadas con bombas de succión que sirven para extraer ilegalmente oro de los ríos de esa región.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.