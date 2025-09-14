Los 25 años del primer “vladivideo”: la cinta que hizo caer al régimen de Alberto Fujimori

La mañana del 14 de setiembre del 2000, dos sujetos ingresaron al café Olé, en San Isidro. Recorrieron el local como si lo estuviesen midiendo con sus pasos y observaron a todos los presentes, uno de ellos el entonces congresista Fernando Olivera. “Creí que eran sicarios del SIN [Servicio de Inteligencia Nacional]”, dijo el fundador del desaparecido Frente Independiente Moralizador (FIM).

Tras unos minutos, estas personas se retiraron del local sin pedir la carta, sin sentarse y sin pronunciar palabra alguna. Al rato, Olivera recibió una llamada. “Sabían dónde estaban mis hijas, las habían seguido y me advirtieron: ‘Piensa muy bien en lo que estás por hacer’”. En ese momento, ‘Popy’, Luis Iberico, Gonzalo Carriquiry y Francisco Palacios decidieron que el video que tenían en su poder desde una semana atrás debía ser difundido ese mismo día.

Una copia del video fue entregada al periodista Gilberto Hume, el primer director de Canal N, para que lo transmitiera ni bien el FIM hiciera pública la denuncia contra Vladimiro Montesinos y Alberto Kouri.

“Tuvimos que mejorar el sonido y la imagen, que eran de baja calidad, porque nos dieron la copia de la copia. Cuando vi el video pensé, inmediatamente, que era el inicio de la caída del régimen de Alberto Fujimori”, contó Hume, quien dio la orden de que las imágenes de Montesinos pagándole US$15 mil a Alberto Kouri para que se pasara a la bancada del fujimorismo se repitieran cada dos horas.

Dos días después, tras el revuelo causado por la difusión, Fujimori convocó a su círculo más cercano a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno. Terminó desactivando el SIN y convocando nuevas elecciones. El fujimorato, tras un régimen autoritario de diez años, llegaba a su fin.

Cinco “vladivideos”

1. El Caso Lucchetti

Difusión: 4 de junio del 2001.

El ‘Doc’ se reúne con un representante de Lucchetti. Montesinos indica que paró una medida cautelar de la Municipalidad de Lima para impedir la construcción de la fábrica de Lucchetti en los Pantanos de Villa.

2. El ‘Doc’ y Hurtado Miller

Difusión: 6 de julio del 2001.

Montesinos entrega más de US$260 mil a Juan Carlos Hurtado Miller para financiar su candidatura a la Municipalidad de Lima en 1998, con la agrupación Vamos Vecino. En la conversación, se considera apoyar la elección de Luis Bedoya de Vivanco como alcalde de Miraflores (Bedoya fue sentenciado por recibir dinero en el SIN).

3. Bertini - Crousillat - Winter

Difusión: 6 de julio del 2001.

Se conversa sobre la situación de la banca peruana. Montesinos solicita apoyo de Bertini (gerente del Banco Wiese) para la campaña política a cambio de dilatar unos pagos pendientes de ese banco al Estado. Se analiza la forma de inyectar dinero a los canales 2 y 4. En esta etapa de la conversación, participan también los recién llegados Crousillat y Winter.

4. Los pagos a Schutz

Difusión: 2 de octubre del 2001.

Se aprecia al entonces presidente del directorio de Panamericana Televisión, Ernesto Schutz Landázuri, recibiendo dinero de manos del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a cambio de que su canal apoye al régimen fujimorista. En la reunión está también el ex ministro de Economía y ex congresista Víctor Joy Way.

5. Marcha de los cuatro Suyos

Difusión: 10 de octubre del 2001.

Vladimiro Montesinos sugiere –a unos interlocutores no identificados– infiltrar agentes en la Marcha de los Cuatro Suyos convocada por Toledo el 28 de julio del 2000. Plantea que se disparen gases lacrimógenos desde los techos de las viviendas. También pide que no se otorguen permisos para mítines.

Los datos

La renuncia. Dos meses después de la difusión del ‘vladivideo’, Fujimori renunció a la presidencia desde Japón. Envió su dimisión por fax.

La condena por corrupción En el 2009, Fujimori fue sentenciado a 6 años de cárcel por los pagos a los congresistas tránsfugas.

El expresidente falleció el 11 de setiembre de 2024, a poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional repuso el indulto humanitario que recibió en el 2017.